Evde kiraz sorbe tarifi: Evde kiraz sorbe nasıl yapılır?

Evde kiraz sorbe tarifi için aşağıda görebileceğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak olan bu tarifin malzeme miktarlarını artırarak daha çok kişi için de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Yarım kilo kiraz

1 bardak su

1 bardak şeker