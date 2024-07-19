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    4. Evde kiraz sorbe tarifi: Evde kiraz sorbe nasıl yapılır?

    Evde kiraz sorbe tarifi: Evde kiraz sorbe nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    19.07.2024 21:04
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    Sıcak yaz günlerinde serinlemek için en kısa ve en lezzetli yol yaz meyvelerinden enfes sorbeler hazırlamak olabilir. Evde kiraz sorbe tarifimiz ile siz de ferahlatıcı bir lezzet hazırlayabilir ve misafirlerinize de sunabilirsiniz.

    Evde kiraz sorbe tarifi: Evde kiraz sorbe nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 5dk
    Kalori/Porsiyon 89kal

    Evde kiraz sorbe tarifi için aşağıda görebileceğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak olan bu tarifin malzeme miktarlarını artırarak daha çok kişi için de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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    MALZEMELER

    • Yarım kilo kiraz
    • 1 bardak su
    • 1 bardak şeker

    TARİF

    • Kirazları yıkayıp çekirdeklerini ayıklayarak donması için buzluğa kaldırın.
    • Su ve şekeri bir tencerede kaynatın.
    • Donmuş kirazları rondoda çekin.
    • Şerbet soğuyunca uygun bir kapta kirazlarla karıştırın.
    • Buzlukta birkaç saat dondurun.
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    Chef GPT
    Osmanlı mutfağından günümüze uzanan şifalı lezzet!Osmanlı mutfağından günümüze uzanan şifalı lezzet!
    Anahtar Kelimeler:
    dondurma tarifi Kiraz
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