Evde mısır konservesi nasıl yapılır? İşte mısır konservesi tarifi

Mısır konservesini küçük, büyük demeden hepimiz afiyetle yiyoruz. Sokak lezzetlerine dahil olan bardak mısırı artık evimizde yapıyoruz. Katkı malzemesiz, sadece 3 malzemeyle hazırlanan mısır konservesini isterseniz doğrudan yiyebilir isterseniz yemeklerinize ekleyebilirsiniz. İşte yaz mevsiminin en çok özlenen lezzetlerinden olan mısırı kışın da tüketmenin yolu geliyor: Mısır konservesi tarifi!

MISIR KONSERVESİ YAPIMI İÇİN;

Malzemeler:

6 adet taze mısır

Kaynar su

Tuz ve şeker

Mısır konservesi yapılışı:

İlk olarak mısırları haşlayın ve ardından tanelerini ayırın.

Ayıkladığınız mısır tanelerini cam kavanoza alın ve üzerini bir parmak geçecek kadar kaynar su ekleyin.

Üstüne ağız tadınıza göre ayarladığınız oranda tuzu ve şekerini ilave edin.

Kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapatıp, ters çevirerek soğumasını bekleyin.

MISIR KONSERVESİ NASIL SAKLANIR?

Mısır konservesini tıpkı diğer hazırladığınız kışlıklar gibi kuru ve karanlık , nemsiz bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Kavanozu açtıktan sonra buzdolabında saklamanız tavsiye edilir. Ancak kavanozu açılan konserveyi ise uzun süre bekletmek yerine kısa sürede tüketmelisiniz.

MISIR KONSERVESİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir kasesi 2, 3 dilim ekmeğe denk gelmektedir. Bir porsiyonu ortalama 65 kaloridir.

