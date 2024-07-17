Evde vanilyalı dondurma tarifi: Evde vanilyalı dondurma nasıl yapılır?

Sıcak yaz günlerinin gözde yiyeceklerinin başında dondurma gelir. Serinleten dondurmalar ise çeşitli renklerde ve lezzetlerde sunulur. Eğer dışarıdan dondurma almak yerine kendi mutfağınızda, kendi dondurmanızı yapmayı tercih edenlerdenseniz aşağıdaki evde vanilyalı dondurma tarifini deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Evde vanilyalı dondurma yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilir, bu malzemeleri ve tarif adımlarını kullanarak lezzetli dondurmalar yapabilirsiniz. İsterseniz kişi sayınıza göre malzeme miktarlarında değişiklik yapabilirsiniz.
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