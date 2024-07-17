Evde vanilyalı dondurma tarifi: Evde vanilyalı dondurma nasıl yapılır?

Evde vanilyalı dondurma yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilir, bu malzemeleri ve tarif adımlarını kullanarak lezzetli dondurmalar yapabilirsiniz. İsterseniz kişi sayınıza göre malzeme miktarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

MALZEMELER 2 adet yumurta

Yarım bardak şeker

1 bardak süt

1 paket vanilya

2 paket toz krem şanti