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    4. Evde vanilyalı dondurma tarifi: Evde vanilyalı dondurma nasıl yapılır?

    Evde vanilyalı dondurma tarifi: Evde vanilyalı dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    17.07.2024 22:40
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    Sıcak yaz günlerinin gözde yiyeceklerinin başında dondurma gelir. Serinleten dondurmalar ise çeşitli renklerde ve lezzetlerde sunulur. Eğer dışarıdan dondurma almak yerine kendi mutfağınızda, kendi dondurmanızı yapmayı tercih edenlerdenseniz aşağıdaki evde vanilyalı dondurma tarifini deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    Evde vanilyalı dondurma tarifi: Evde vanilyalı dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Kase 100kal

    Evde vanilyalı dondurma yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilir, bu malzemeleri ve tarif adımlarını kullanarak lezzetli dondurmalar yapabilirsiniz. İsterseniz kişi sayınıza göre malzeme miktarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

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    MALZEMELER

    • 2 adet yumurta
    • Yarım bardak şeker
    • 1 bardak süt
    • 1 paket vanilya
    • 2 paket toz krem şanti

    TARİF

    • Yumurtayı çırpın.
    • Şeker ekleyerek biraz daha çırpın.
    • Süt ekleyerek çırpmaya devam edin.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve 10 dakika kadar çırpın.
    • Uygun bir kaba aktararak buzdolabında 5 saat kadar dondurun.
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    Chef GPT
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    Anahtar Kelimeler:
    dondurma tarifi dondurma
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