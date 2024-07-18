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    Evde vişneli dondurma tarifi: Evde vişneli dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    18.07.2024 03:00
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    Birkaç malzeme ile yaz sıcaklarında sizi ve sevdiklerinizi serinletecek lezzetli bir dondurma hazırlayabilirsiniz. Evde vişneli dondurma tarifini deneyerek hem ferahlayabilir hem de bu eşsiz lezzeti sevdiklerinize sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    Evde vişneli dondurma tarifi: Evde vişneli dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 60dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Kase 230kal

    Evde vişneli dondurma tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarifin hem malzemelerini bulmak hem de tarifi yapmak son derece kolay. İsterseniz kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz.

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    MALZEMELER

    • 3 bardak vişne
    • 1 bardak şeker
    • 1 paket krema

    TARİF

    • Vişneleri ayıklayın ve yıkayın.
    • Geniş bir tencereye aldığınız vişnelere şeker dökün ve yarım saat kısık ateşte pişirin.
    • Vişneleri ılınması için köşede bekletin.
    • Çekirdeklerini ayıkladığınız vişneleri bir kaba aktarın.
    • Tenceredeki suyu ekleyin.
    • Blender ile püre haline getirin.
    • Püreyi buzluğa aktararak bekletin.
    • Kremayı derin bir kasede çırpın.
    • Vişneler ile birleştirerek uygun bir kaba aktarın.
    • Buzlukta 4 saat kadar bekletin.
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    Chef GPT
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    Anahtar Kelimeler:
    vişne dondurma tarifi dondurma
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