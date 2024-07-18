Evde vişneli dondurma tarifi: Evde vişneli dondurma nasıl yapılır?

Evde vişneli dondurma tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarifin hem malzemelerini bulmak hem de tarifi yapmak son derece kolay. İsterseniz kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz.

MALZEMELER 3 bardak vişne

1 bardak şeker

1 paket krema