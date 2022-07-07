Evde yapımı çok daha sağlıklı! Doğal elma sirkesi tarifi

Elma sirkesi hem tadı hem de faydalarıyla en sık kullanılan sirkelerdendir. Sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle içilen elma sirkesini evde yaparak etkilerini arttırabilirsiniz. Evde yapacağınız elma sirkesini kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu tarif sayesinde dışarıdan elma sirkesi almanıza gerek kalmayacak.

ELMA SİRKESİ TARİFİ

Malzemeler

5-6 litrelik bir cam kavanoz

2 kilogram elma

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek yeterli olur.

Yapılışı

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir.

Çekirdekli kısımlar çıkarılır.

Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir.

Üzerine içme suyu doldurulur.

Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir.

1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır.

Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir.

Mayalanma için karışımın hava alması gerekir.

30 – 45 gün beklemeye bırakılır.

Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur.

Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır.

Posayı ayırdıktan sonra sirkeye 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır.

Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır.

Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur.

Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.

ELMA SİRKESİ YAPARKEN UYGULAYABİLECEĞİNİZ PÜF NOKTALAR

Sirke yapımında elmayı fermantasyon işlemine tabi tutmak gerekir.

Doktor İbrahim Saraçoğlu’nun onayladığı sirke yapım tekniği başarılı sonuçlar vermektedir.

Doktor Feridun Kunak da hemen hemen aynı formülü kullansa da elmayı yiyip kabuğunu kullanmayı tavsiye eder.

Elma sirkesi ev yapımı olduğunda özellikle kullanılan elmalar da güvenilen yerlerden temin edilmişse faydalı sonuçlar alma olasılığı da yüksek olmaktadır.

Elma sirkesi mantar ya da istenmeyen bakteri oluşumunda bozulduğu için kavanozun çok temiz olmasına özen göstermek gerekir.

Elma kabuğu üzerindeki bakteriler mayalanmanın başlamasını sağladığı için elmaları yıkamadan kullanmak da iyi sonuç verir.

Sirke hazır olduktan sonra üzerinde oluşan sirke mayasını kaşıkla alıp tekrar ve daha çabuk sirke üretebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ FAYDALARI

C vitamini içerdiği için vücut direncini arttırır, hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Sinir sistemini onarıcı ve yapısını güçlendirici özellikleri bulunur.

Vücuttaki alkalin derecesini arttırarak PH dengesini düzenler, böylece bazı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, cilde parlaklık verir.

Sindirim sistemi üzerinde olumlu etki yapar. Suda çözünebilen elma lifleri içerir, bu lifler bağırsak spazmlarını yatıştırır.

Elma sirkesi cilt bakımı ve vücut temizliğinde kullanılabilir. Teni yakmadan derideki fazla yağı alır ve cildi temizler.

Elma sirkesi sivilce lekeleri üzerinde kısmi iyileşme sağlar.

Elma sirkesi cilde faydaları olan bir sıvı olsa da dozajın iyi ayarlanması çok önemlidir. Yanlış miktarda özellikle hassas cilt bölgelerine uygulanan sirke tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Elma sirkesi ayak mantarı için de alternatif olarak denenmektedir. Çoğu kişide mantarın hafiflemesine yardım ettiği gözlenir.

Bazı bakterileri ortadan kaldırma özelliği sayesinde ishal için faydalı olabilir.

Elma sirkesi suyla karıştırılıp içildiğinde hıçkırığı önler.

Kalsiyum deposu olması sayesinde elma sirkesi diş ve kemik yapısını güçlendirir, fosfor ve magnezyum da içerdiği için eklem sertliklerine ve ağrılarına karşı faydalıdır.

İçerdiği elma asidi ve enzimler sayesinde yorgunluğa, halsizliğe çözüm olur. Vücutta laktik asit birikmesini engeller, özellikle sebze suyuyla karıştırılarak içildiğinde genel hayat kalitesini yükseltir.

B12 vitamininin vücutta emilimini destekler.

Koltuk altı terlemesi ve ayak kokusuna sebep olan bakterileri yok eder.

Sivrisinek ısırıklarında ya da hafif güneş yanığında seyreltilmiş haliyle rahatlama sağlar.



