Kullanım alanı sayarak bitmeyecek en iyi elma sirkeleri

Doğal yöntemlerle bağışıklık sistemini güçlendirmek sağlık bakımından oldukça önemli bir konu. Doğal ve sağlık sözcükleri yan yana gelince ise doğrudan elma sirkesini düşünmek neredeyse kaçınılmaz. Açıkçası bu şanını da sonuna kadar hak ediyor! İyi gelmediği çok az şey bulunan elma sirkesi, yiyeceklerle alındığında bedenimizi koruyor, temizlikte kullanıldığındaysa asidik yapısıyla bakteri oluşumunu engelliyor. Üstelik faydaları bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra kadınların güzellik sırlarında da elma sirkesi bir demirbaş. Saç ve cilt bakımında elma sirkesiyle hazırlanan maskeler muhteşem sonuçlar veriyor. Elbette her üründe olduğu gibi elma sirkesi alırken de içeriğinin organik malzemeden olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, en iyi elma sirkesi hangisi? Her ihtiyacınıza cevap verecek güvenilir içerikli elma sirkelerini sizler için derledik. Haydi bir bakalım!

1. Bağışıklığınızın en büyük destekçisi

Elma sirkesi için her derde deva desek abartmış olmayız. Yalnızca sofralarımıza lezzet katmıyor, sağlık için de tüketiliyor. Elma sirkesinin içinde magnezyum ve potasyum gibi mineraller bol miktarda bulunuyor. Elbette içerisinde bolca vitamin de barındırıyor. Bu vitaminlerin başında gelen B1, B2, A ve E vitaminleri hem bağışıklığımızı güçlendiriyor hem vücudumuzdaki asit dengesini düzenliyor. Elma sirkesi kolesterole iyi gelirken kan şekerini de dengelemeye yardım ediyor. Uzun yıllardır sektörde olan Arifoğlu markası, en iyi organik elma sirkesi içeriğine sahip markalardan biri. Kaliteli bir seçim için Arifoğlu Elma Sirkesi'ni mutlaka deneyin.

2. Temizlikte içiniz rahat

Evinizde sürekli temas edilen yerleri dezenfekte ederken kimyasal içeriği yoğun ürünler kullanmaktan çekiniyoruz. Özellikle evde çocuk varsa zemin ve eşyaları silerken kimyasal ürünleri kullanmak aklımızda soru işaretleri bırakıyor. Kullanım alanı oldukça geniş olan elma sirkesi temizlikte de farkını ortaya koyuyor. Asidik yapısı, bakteri ve mikropları öldürürken, tekrar oluşumunun da önüne geçiyor. Tamamen doğal içeriğe sahip olmasıysa en büyük artısı. Bir süre sonra kokusu uçtuğu için asla rahatsızlık vermiyor. Temizlik suyuna katacağınız bir miktar elma sirkesini tüm yüzeylere uygulayabilirsiniz. Yedier markası, elma sirkesi üretiminde Afrika’da yetişen Sandaloz ağacının sakızını da kullanıyor.

3. Saçlarınız güneş gibi parlasın

Işıl ışıl sağlıklı saçlara sahip olmayı kim istemez? Özellikle kadınlar, saçlarının bakımlı görünmesi için çok zaman ve para harcıyorlar. Evde bakım uygulamak istediğinizde ise bir ürün diğerlerinin önüne geçiyor: Elma sirkesi. Saç bakım kürlerinin vazgeçilmez ürünü elma sirkesi saça faydaları olduğu kadar, saç derisine de iyi geliyor. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz kürlerle saçınızı olduğundan parlak bir hale getirebilir, uçlarındaki kırıkları onarabilirsiniz. Elma sirkesi asidik yapısıyla saç derisini kirden arındırarak gözeneklerin açılmasına da fayda sağlıyor. İçeriği tamamen organik olan Beyorganik elma sirkelerini gönül rahatlığıyla saç bakımı için kullanabilirsiniz.

4. Cildinizi sirke mucizesiyle tazeleyin

Cilt bakım rutininizde elma sirkesi var mı? Eğer yoksa elma sirkesinin cilde faydalarını öğrendiğinizde listenize mutlaka ekleyeceksiniz. Belirli aralıklarla cilt temizliğinizde elma sirkesi kullanarak cildinizdeki ölü derileri sağlıklı yoldan temizleyebilirsiniz. Gözenekler açıldığında nefes alan cildiniz parlayacak, taze bir görünüme kavuşacak. Derinin Ph seviyesini dengeleyen elma sirkesi, aynı zamanda sebum üretimini de düzenlediği için cildin nem problemlerini de ortadan kaldıracak. Elbette, bakım için kullanacağınız elma sirkesinin organik olması büyük önem taşıyor. Bunun için Daye Hatun, Amasya yöresine özgü misket elmalardan ürettiği tamamen organik sirkelerini şık cam şişelerde sizlere sunuyor.

5. Doğa ananın hediyesi, elma sirkesi

Elma sirkesinin şifasına birçok konuda başvurmak mümkün. Sirke bakım rutinlerinde olduğu kadar hastalıklarda da yardıma koşuyor. Özellikle ateşli bir hastalık yaşanıyorsa doktora gitmeden önce ilk müdahaleyi elma sirkeli bir bezle yapabilirsiniz. Suyla eşit miktarda elma sirkesi eklediğiniz karışımı koltuk altı ve alın bölgesine uygulamanız gerekiyor. Bu uygulama vücut sıcaklığını dengeleyip yüksek ateşi düşürüyor. Ayrıca içeriğindeki yüksek minerallerle hastanın kaybettiği mineralleri de geri almasına yardımcı oluyor. Doğal içeriğiyle her derde deva elma sirkesini şık cam şişelerle hizmete sunan Pemini markasının ürünleri tamamen el yapımı. Sağlık bir yaşam için bu ürün en iyi tercihlerden biri.

6. Kendinizi yormayın, organik üründen şaşmayın

Evde organik sirke yapmak, adımları doğru takip ettiğinizde aslında oldukça basit görünüyor. Yine de doğru kıvamı yakalamak ve sirkeyi bozmadan sonuç elde etmek konusunda tereddütleriniz olabilir. Evde yaptığınız elma sirkesinin kaliteli olması ve maksimum faydayı sağlaması için kullanacağınız elmaların da organik olması gerekiyor. Bunu tedarik etmek güç olduğu için hazır ürünlere yönelmek mantıklı görünüyor. Bu noktada yapmanız gereken üretiminde hassas davranılmış en iyi elma sirkesinin hangisi olduğunu araştırmak. Sizi yormadan biz hemen bunlardan birini söyleyelim. Windy Valler, Anadolu’da yetişen elmalardan üretim yapıyor. Pastörize edilmediği ve fermantasyonu devam ettiği için kullanım sırasında sirke anası oluşumu gözlemlenebiliyor.

7. Elma sirkesini balla denediniz mi?

Elma sirkesi doğal içeriğiyle günlük hayatımızda yerini alıyor ve çok fazla alanda kullanılıyor. Birçok insan zayıflamak için de elma sirkesinin mucizesine başvuruyor. Zayıflamak için elma sirkesi nasıl kullanılır diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun da aslında oldukça bilimsel bir açıklaması var. Elma sirkesi günlük olarak belirli miktarda tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıyor. Bunun yanı sıra kandaki yağların böbrekler yardımıyla dışarı atılmasını kolaylaştırıyor. Böylece vücutta fazladan yağ depolanmıyor hatta yağ yakımı hızlanıyor. Yemeklerden önce içildiğinde tokluk hissi vermesi de sirkeyi diyetlerin vazgeçilmezi yapıyor. Bu noktada tercih edebileceğiniz Kemal Kükrer ballı elma sirkesi zayıflamanıza yardımcı olacak aynı zamanda şeker ihtiyacınızı da karşılayacak lezzetli bir alternatif.

8. Yudum yudum şifa

Şifa arayan herkes elma sirkesi içmenin faydaları konusuna mutlaka bir göz atmalı. Çünkü bu faydalar arasında yok, yok! Elma sirkesi bağışıklık güçlendirici özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Ancak keskin tadı nedeniyle sirkeyi içmek kimileri için pek kolay değil. Bu da birçok elma sirkesi üreticisini kolay içilebilir sirkeler üretmeye yöneltiyor. Elma sirkesi nasıl içilir diye düşünmenize gerek kalmadan, damakta yumuşak bir lezzet bırakan organik içerikli ürünlere ulaşmak artık çok kolay. Günlük olarak tek seferde 1 bardak suya 1 yemek kaşığı sirke ekleyerek tüketmeniz öneriliyor. Zenika Çiftliği, organik içeriği ve kolay içimiyle en iyi elma sirkesi ürünleri arasında.

9. Bilimsel kanıtlara kulak verin

“Elma sirkesi faydaları şehir efsanesi” diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Elma sirkesinin iyileştirici etkisini bilim de kabul etti ve kanıtladı. Bunlardan biri kan şekerini düzenlemesi ve Tip 2 diyabet üzerindeki etkisi. Halk arasında “şeker hastalığı” olarak anılan diyabette beslenme oldukça önemli bir yere sahip. Kan şekerinin yüksek olması bu hastalar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca hastalığın başka kronik hastalıkları da tetiklediği biliniyor. Beslenme rutinlerine eklenen elma sirkesi, içeriğindeki asetik asitle bazı nişasta türlerinin kana geçmesine engel oluyor, kan şekeri seviyesi dengelenebiliyor. Sağlıklı ve güvenli bir seçim yapmak için Cityfarm, temiz içeriğiyle en iyi elma sirkesi markası olmaya aday.

10. Tam bir C vitamini deposu

Siz de elma sirkesini en çok salataya yakıştıranlardan mısınız? Aslında elma sirkesi nar ekşisi ve limonun kullanıldığı her yemekte alternatif bir lezzet olarak tercih edilebilir. Lezzetli yemeklerlr öne çıkmak istediğiniz günlerde farklı tatlar her zaman akılda kalır. Bu yüzden orijinal seçimler yapmaktan kaçınmayın. Örneğin; elma sirkesiyle hazırlayacağınız kısırla fark yaratabilirsiniz. Hamuruna birkaç damla elma sirkesi damlattığınız kurabiyeler ise kıtır kıtır olacak, ağızda dağılacak. Eğer et yemeği yapacaksanız marinasyonda elma sirkesini kullanmak lezzeti artırırken süreci de hızlandıracak. En orijinal öneri ise şimdi geliyor. Yemeklerin her aşamasında farklı bir lezzet sunan elma sirkesini bir de greyfurtlu deneyin. Kühne’nin elma sirkesinde %4 oranında konsantre greyfurt bulunuyor.