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Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

08.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışarıdan yemek söylemekten sıkıldınız ve artık yemeklerinizi kendiniz mi pişirmek istiyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Ekonomik ve sağlıklı öğünler için evde yemek pişirmeyi alışkanlık hâline getirmek istiyorsanız biraz motivasyona ihtiyacınız olabilir. Bu yolda size yardımcı olacak, ilham verecek, keyifle yemek pişirmenizi sağlayacak birbirinden farklı ve işlevsel mutfak malzemeleriyle mutfağınızı şenlendirmeye ne dersiniz?

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Yemek pişirmek özellikle yeni başlayanlar için karmaşık ve yorucu görünebilir. Oysa doğru, pratik ve kaliteli mutfak ürünleri kullanıldığında yemek pişirmek oldukça kolay hatta eğlenceli! Yemek yaparken kullanmaktan keyif alacağınız aynı zamanda işinin piri olan mutfak malzemeleriyle çalışarak yemek yapma alışkanlığına kavuşabilirsiniz. Peki, sizi âdeta mutfak şefine dönüştürecek malzemelerden hangilerine sahip olmak istersiniz? Yazımızı inceleyerek ihtiyacınız olan ürünlere göz atabilir, beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Mutfağınızın yeni demirbaşı olacak: Karaca Gris Bio Granit 7 Parça Set

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

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Lezzetli, keyifli ve pratik şekilde yemek yapmanın şüphesiz ilk şartı, kaliteli bir tencere setine sahip olmak. Evde yemek yapmayı yeni yeni alışkanlık hâline getiriyorsanız doğru mutfak malzemelerini kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Karaca Gris Bio Granit 7 Parça Set'in içerisinde 3 adet tencere, tencere kapakları ve 1 adet tavadan yer alır. Dış yüzeyi leke tutmayan granit tencere setinin iç yüzeyi de yanmaz ve yapışmaz kaplamalı. Siz de mutfağınızda uzun ömürlü, bulaşık makinesinde yıkanabilen, kaliteli bir tencere setine ihtiyaç duyuyorsanız ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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2. Her eve lazım: Senin Dükkanın 7 Parça Bambu Saplı Silikon Kepçe Spatula Mutfak Seti

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Yemek hazırlama aşamasında veya servis yaparken kullanabileceğiniz Senin Dükkanın 7 Parça Bambu Saplı Mutfak Seti'nde kaşık, kepçe, kevgir, spatula, spagetti kaşığı, çırpıcı ve fırça bulunur. Ürünlerin uç kısımları ısıya dayanıklı silikon malzemeden oluşurken sap kısımları doğal bambudan imal edilir. Oldukça işlevsel mutfak seti, şık görünüşüyle de yemek yapmak için epey motive edici. Siz de hem mutfağınıza dekoratif hava katacak hem kullanışlı ve uzun ömürlü servis seti arayışındaysanız uzun yıllar size eşlik edecek ürünü tercih edebilirsiniz.

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Dizüstü, masaüstü bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, oyuncu koltukları ve dahası…

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3. Dayanıklı ve uzun ömürlü: Philips Çelik Su Isıtıcı

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Philips Çelik Su Isıtıcı sayesinde yemeklerde kullanacağınız suyun kaynamasını dakikalarca beklemenize gerek yok. 60 yıllık güven ve uzmanlıkla üretilen ürün, ihtiyaç duyduğunuz suyu hızlıca ısıtır. LED ışıklı tasarımıyla suyun kaynama durumunu bildirir. Otomatik kapanma, 360 derece hareket edebilen taban, su seviye göstergesi, kaynama ve susuz kalma koruması gibi özellikleriyle gönlünüzü fethedecek ısıtıcı, 1.7 litrelik hacmiyle ihtiyacınızı karşılar. Yemek yaparken işleri hızlandıracak, mikro gözenekli filtresiyle en küçük parçaları bile süzecek ve kolay temizlenerek size zaman kazandıracak ürünle kendinizi şımartmaya ne dersiniz?

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4. Emsan Yamagata 10 Parça Bıçak Seti ile şef gibi hissedin

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Paslanmaz çelikten üretilen Emsan Yamagata 10 Parça Bıçak Seti'nin içerisinde 6 adet 11 cm multi bıçak, 1 adet 10 cm soyma bıçağı, 1 adet 12.5 cm sıyırma bıçağı, 1 adet 19.5 cm doğrama bıçağı ve 1 adet 19.5 cm şef bıçağı yer alır. Mutfaktaki bütün soyma ve doğrama işlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Her kullanımda sizi âdeta usta bir şef gibi hissettirecek bıçak setini bulaşık makinesinde yıkanarak kolayca temizleyebilirsiniz. Tabii uzun yıllar ilk günkü gibi kalmasını isterseniz elde yıkayıp kurutarak yıllarca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

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5. Şık ve kaliteli: DECORITA Cam Kesme Tahtası

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Her evin ihtiyacı DECORITA Cam Kesme Tahtası, bir mutfak ürününden ziyade âdeta sanat eserini andıran tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakacak! Mutfağınıza çok yakışacak ürün sayesinde doğrama işlerinizi çok daha keyifli hâle getirebilirsiniz. Kaliteli, kırılmaya dayanıklı ve kesilmez cam materyalle üretilen kesme panosu, oldukça sağlam. Isıya da dayanıklı ürün virüs ve bakteri tutmadığı için birçok kesme tahtasına göre daha hijyenik. 4 mm kalınlığındaki ürünün 4 farklı boy seçeneği arasından ihtiyacınıza uygun olanı kolayca seçebilir, sağlıklı ve lezzetli yemeklere imza atabilirsiniz.

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6. AROW 6 Parça Takım ile birçok ihtiyacınızı tek ürünle karşılayın

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Rende ve çırpma işlemleri hemen her yemeği ve hamur işini yaparken kullanılır. Her iki işlem için tercih edebileceğiniz Arow 6 Parça Takım ile mutfağın yeni yıldızı siz olabilirsiniz! Set içerisinde hem kâse hem rende ve çırpma teli olduğundan ürünü karıştırma ve rendeleme işlemlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kapaklı kâse tasarımı sayesinde gıdaları da kâse içerisinde saklayabilirsiniz. Oldukça işlevsel ürünün parçaları çelik malzemeden üretildiğinden çizilmelere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü. Geniş hacmi ve pratik tasarımıyla mutfakta işinizi kolaylaştıracak kaliteli bir ürün isterseniz sete göz atmadan karar vermeyin deriz!

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7. Kendi küçük marifeti büyük: Arzum AR1021-T Prochopp Cam Hazneli Doğrayıcı

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Arzum AR1021-T Prochopp Cam Hazneli Doğrayıcı, yemek pişirirken sebzeleri doğramaya uzunca vakit ayırmak istemeyen ve pratiklikten hoşlananlar için oldukça ideal. 1 litre şeffaf hazneye sahip doğrayıcı ile etten tavuğa, kuru yemiş çeşitlerinden sebzelere kadar birçok malzemeyi istediğiniz büyüklükteki parçalara ayırabilirsiniz. Ayrıca ürünün paslanmaz çelik bıçakları ve çalıştırma düğmesinin geniş yüzeyli oluşu sayesinde rahat kullanabilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz. Kolay temizlenen ve kompakt boyutuyla tezgâhta fazla yer kaplamayan doğrayıcıya mutlaka şans verin!

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8. Hamaratlıkta sınır tanımıyor: Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

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Mutfakta uzun saatler harcamak istemiyor ve yemek yaparken yağ kullanımını minimumda tutmayı tercih ediyorsanız Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ü tercih edebilirsiniz. "Neden daha önce almadım ki?" dedirtecek ürünle yiyecekleri kızartabilir, fırınlayabilir, ızgara yapabilir ve pişirebilirsiniz. %90 oranında daha az yağ kullanan ürünün sepet kapasitesi 0.8 kg. Yemeklerinizi sıcak tutmanızı da sağlayan çok işlevli, kolay temizlenen ürünün kapağını pişirme esnasında güvenle açabilir ve yiyeceklerin pişme durumunu kontrol edebilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde kolayca istediğiniz yerde konumlandırabileceğiniz ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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9. YDGR Sarımsak Ezici ile zaman kazanın

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Yemek yaparken sarımsak ezmekle uğraşmak istemiyorsanız size harika bir önerimiz var, YDGR Sarımsak Ezici! Delikli haznesinin içine konulan sarımsağın kabuğu ezme işleminden sonra haznenin içinde kalırken ezilmiş sarımsaklar deliklerden dışarıya çıkar. Böylece kesmek veya soymak zorunda kalmadan kullanmak istediğiniz kadar sarımsağı rahatlıkla yemeklik hâle getirebilirsiniz. Pürüzsüz yüzeyiyle rahat tutulur ayrıca ergonomik tasarımı sayesinde bileğinizi zorlamadan kolay bir ezme işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Oldukça uygun fiyatlı ve yüksek işlevli ürünü sert plastik materyali sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

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10. Her şeyi kitabına göre yapmak isteyenlere: Bluefox Dijital Mutfak Termometresi

Evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirecekler için ilham veren malzemeler

Mutfakta yeniyseniz ve gıdaları hazırlarken onların uygun sıcaklıkta olup olmadıklarını bilemiyorsanız Bluefox Dijital Mutfak Termometresi'ne mutlaka göz atmalısınız. Mutfak termometresiyle kızartma yapmak için yağın, yoğurt yapmak için sütün, en doğru şekilde pişirilmesi için etlerin ve daha birçok yiyeceğin sıcaklığını kolayca ölçebilirsiniz. Birkaç saniyede ölçüm yapabilen, gece görünür LCD ekran özelliği ile loş ışıkta da kullanılabilen termometre sadece bir adet pille çalışır. Katlanabilir olduğu için az yer tutar. Mıknatıslı ve asma delikli tasarımıyla kolayca saklayabileceğiniz ürün sayesinde birbirinden lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

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