Evden kaçarak polise sığınan genç kız, babalarının istismarını ortaya çıkardı

Olay, 15 Eylül 2018’de meydana geldi. Tek katlı evlerinin penceresinden atlayıp kaçarak, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giden P.E., babasının 3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Gözaltına alınan baba H.E., tutuklandı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamenin ardından H.E. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. P.E.’nin savcılıkta verdiği ifadede babasının 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu, annesinin de bunu öğrenmesine rağmen göz yumduğunu söyledi. P.E., babasının kız kardeşi I.E.’ye yönelik de cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine ayrı bir soruşturma açıldı. Soruşturmanın ardından I.E.’ye yönelik cinsel istismar suçundan ikinci bir iddianame hazırlandı. İki dosya birleştirilerek H.E. hakkında toplamda 51 yıl hapis cezası istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ



Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.E., eşi M.E., mağdur P.E. ve avukatları katıldı. Koruma altında bulunan I.E.’nin telekonferans yöntemiyle ifadesi alındı. I.E., babasının ablasını kömürlüğe kilitleyip dövdüğünü kendisine de istismarda bulunduğunu söyledi. Baba H.E. ise suçlamaları kabul etmediğini anlatarak, "Kızlarımı baba şefkatiyle sevdim. Kızlarım ve eşim rahat bir hayat sürmek için bana bu iftirayı atmışlardır. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Ayrıca şeker hastası olduğunu iddia eden H.E., cinsel hayatının olmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, H.E.’nin cinsel yönden muayenesinin yapılması için hastaneden rapor alınmasına karar verdi. H.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.