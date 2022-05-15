MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eve ambulans geldi! Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı

Eve ambulans geldi! Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı

15.05.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevda Demirel son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşkıyla gündeme gelen Demirel’e komşusunun kedisi saldırdı. Demirel’e ilk müdahaleyi eve gelen sağlık ekipleri yaptı. Demirel’in ayağına dikiş atıldı.

Eve ambulans geldi! Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı

Bir dönemin popüler ismi Sevda Demirel hayranlarını korkutan bir paylaşım yaptı. Sevda Demirel'e komşusunun kedisi saldırdı. Demirel, vücudunun değişik yerlerindeki izleri ve yaraları gösteren görüntüleri de instagram hesabından paylaştı.

Sevda Demirel komşusunun anne kedisinin saldırdığını belirterek “Anne kedi saldırdı. İnanılmaz canım acıyor. Ayak damarlarımı patlattı” dedi.

WhatsApp-Image-2022-05-14-at-23.37.00

Kedinin saldırması üzerine ayakları kanlar içinde kalan Demirel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ünlü mankenin evine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ayaklarında açılan yerlere dikiş attı.

WhatsApp-Image-2022-05-14-at-23.37.59

WhatsApp-Image-2022-05-14-at-23.38.58

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu
Misilleme yaptı! "İçimde kalmasın" diyerek paylaştıMisilleme yaptı! "İçimde kalmasın" diyerek paylaştı
Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"
Anahtar Kelimeler:
Sevda Demirel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

O ilçede esrarengiz olay! Sesin kaynağını araştırıyorlar

O ilçede esrarengiz olay! Sesin kaynağını araştırıyorlar

Abramovich, Göztepe'yi satın alacak mı? Mehmet Sepil açıkladı...

Abramovich, Göztepe'yi satın alacak mı? Mehmet Sepil açıkladı...

Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu!

Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

İlginizi Çekebilir

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.