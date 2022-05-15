Eve ambulans geldi! Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı

Bir dönemin popüler ismi Sevda Demirel hayranlarını korkutan bir paylaşım yaptı. Sevda Demirel'e komşusunun kedisi saldırdı. Demirel, vücudunun değişik yerlerindeki izleri ve yaraları gösteren görüntüleri de instagram hesabından paylaştı.
Sevda Demirel komşusunun anne kedisinin saldırdığını belirterek “Anne kedi saldırdı. İnanılmaz canım acıyor. Ayak damarlarımı patlattı” dedi.
Kedinin saldırması üzerine ayakları kanlar içinde kalan Demirel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ünlü mankenin evine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ayaklarında açılan yerlere dikiş attı.
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