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Eve geldiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde buldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 02:51 | Son Güncelleme

Konya’da karısıyla kavga ettiği iddia edilen bir kişi, önce karısını vurdu, daha sonra elindeki silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, intihar girişiminde bulunan kocanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Eve geldiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde buldu!

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Hatipzade Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerindeki bir apartmanın 5’inci katında yaşayan Fahri Y. (46) ile karışı Kezban Y. (46) ve çocukları akşam saatlerinde yemek yedi. Yemekten sonra ailenin 3 çocuğu odalarına geçti. Bu sırada Fahri Y., karısı Kezban Y. ile iddiaya göre içki içme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Fahri Y. evde bulanan silahla karısının kafasına ateş etti. Çiftin oğulları Z.Y. (26) ise silah sesi üzerine 3 ve 9 yaşlarındaki iki kardeşini alarak komşularına bıraktığı sırada baba Fahri Y., kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Anne ve babasını kanlar içinde yerde bulan Z.Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, karı ve kocaya ilk müdahaleyi evde yaptı. Daha sonra ambulanslarla Kezban Y. Konya Numune Hastanesine, Fahri Y. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kezban Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karısını vuran Fahri Y.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya cinayet

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