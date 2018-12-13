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Eve tuvalet yapmayan babasını polise şikayet etti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.12.2018 13:55 | Son Güncelleme

Tuvalet ihtiyacını dışarıda gidermek istemeyen kız, evde tuvalet inşa etme sözünü tutmayan babasından şikayetçi oldu.

Eve tuvalet yapmayan babasını polise şikayet etti!

Umumi tuvalet sorununun had safhada olduğu Hindistan'da 7 yaşındaki bir kız, polisi aradı ve evde tuvalet inşa etme sözünü yerine getirmeyen babasından şikayetçi oldu.

Polis memurunun aktardığına göre E. Hanifa Zaara adlı çocuk, tuvalet ihtiyacını dışarıda gidermek istemediğinde diretip babasından evin içinde bir tuvalet inşa etme sözü aldı ama babasının sözünü tutmadığını gören çocuk çareyi polisi aramakta buldu.

"Aldatıldığını hissettiği için babasını tutuklatma konusunda kararlıydı" diyen polis memuru, "Babasını aradık ve merkeze çağırdık. El sıkışmaları ve orta bir yol bulmaları için onları ikna ettik" diye ekledi.

Başbakan Narendra Modi hükümeti 5 yılda 100 milyon tuvalet yapmak için bir kampanya başlattı ancak hala ülkenin birçok yeri bu kampanyadan yararlanmış durumda değil.

Öte yandan, The Times of India'a konuşan kızın babası, Modi'nin kampanyası kapsamında belediyeden birkaç kez yardım istediğini ancak cevap alamadığını söyledi.

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