Everton, Wilfried Zaha için Cenk Tosun'u gözden çıkardı

Wilfried Zaha'yı transfer etmek isteyen Everton, Crystal Palace'a 70 milyon Euro ve Cenk Tosun'u vermeyi planlıyor.

Telegraph'ın haberine göre, Everton'ın yıldız oyuncu için Chelsea ile yarıştığı ancak Maviler'in mevcut transfer yasağının bulunduğu belirtildi. Haberde Everton'ın Arsenal'ın yaptığı 50 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıkarak Cenk Tosun'u da Palace'a göndermeye hazır olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun ile ilgilendikleri hatırlatılarak Crystal Palace’ın Zaha için yapılacak bu teklife sıcak bakılabileceği ifade ediliyor. 26 yaşındaki Zaha, geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 10 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

ZAHA REKOR KIRABİLİR

Everton, Zaha transferi gerçekleşirse kulüp transfer rekorunu da kırmış olacak. Everton tarihinin en pahalı transferini 2017-18 sezonunda Swansea City'den 50 milyon Euro'ya Gylfi Sigurdsson'u kadrosuna katarak yapmıştı.

