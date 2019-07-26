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Everton, Wilfried Zaha için Cenk Tosun'u gözden çıkardı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 26.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

İngiliz basını Cenk Tosun'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Crystal Palace'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı isteyen Everton'ın, 70 milyon Euro'nun yanı sıra Cenk Tosun'u da gözden çıkardığı belirtildi.

Everton, Wilfried Zaha için Cenk Tosun'u gözden çıkardı

Wilfried Zaha'yı transfer etmek isteyen Everton, Crystal Palace'a 70 milyon Euro ve Cenk Tosun'u vermeyi planlıyor.

Telegraph'ın haberine göre, Everton'ın yıldız oyuncu için Chelsea ile yarıştığı ancak Maviler'in mevcut transfer yasağının bulunduğu belirtildi. Haberde Everton'ın Arsenal'ın yaptığı 50 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıkarak Cenk Tosun'u da Palace'a göndermeye hazır olduğu belirtildi.

Zaha

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun ile ilgilendikleri hatırlatılarak Crystal Palace’ın Zaha için yapılacak bu teklife sıcak bakılabileceği ifade ediliyor. 26 yaşındaki Zaha, geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 10 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

ZAHA REKOR KIRABİLİR
Everton, Zaha transferi gerçekleşirse kulüp transfer rekorunu da kırmış olacak. Everton tarihinin en pahalı transferini 2017-18 sezonunda Swansea City'den 50 milyon Euro'ya Gylfi Sigurdsson'u kadrosuna katarak yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun Everton Wilfried Zaha

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