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Evim Şahane'nin sunucusu ve ünlü mimar Selim Yuhay dünyaevine girdi

16.04.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005–2015 yılları arasında Evlin Avidor ile evli olan ünlü mimar Selim Yuhay ikinci kez nikah masasına oturdu. ‘’Evim Şahane’’ isimli program ile tanınan mimar Selim Yuhay sürpriz gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Evim Şahane'nin sunucusu ve ünlü mimar Selim Yuhay dünyaevine girdi

Bir dönem sunduğu Kanal D'de yayınlanan Evim Şahane ve tv8'de ekrana gelen Güle Güle Oturun adlı programlarla tanınan Mimar Selim Yuhay sevgilisi Burcu Hanım ile evlendi. Kanal D'de yayınlanan 'Evim Şahane' programı ile adını geniş kitlelere duyuran Selim Yuhay güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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İkini kez mutluluğa 'evet' diyen ünlü mimar nikahtan karelerini “Ve biz evlendik. Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kimle yaşadığınız” sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.

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Ünlü mimarın eşi ise mutluluğunu ''Çok şaşkınım. Her şey çok güzel. Allah herkese mutluluklar nasip etsin'' sözleriyle paylaştı.


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