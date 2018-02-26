ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ve ailesinin yer aldığı televizyon şovu The Kardashians'ın büyük bir hayranı olduğunu gizlemeyen Oscar Ödüllü aktris Jennifer Lawrence, TV yıldızı ile arkadaş oldukları reddetti.

Jennifer Lawrence Kim Kardashian'ı fena bozdu

1 / 11 Jennifer Lawrence The Kardashians adlı televizyon programının büyük bir hayranı olduğunu saklamıyor. Fakat Lawrence Kim Kardashian ile olan dostluğunun tek taraflı olduğunu belirtiyor.

2 / 11 27 yaşındaki aktris cuma günü NYC'deki The Wing'e yaptığı açıklamada Kim Kardashian ile ilgili tek taraflı bir dostluk nitelemesini kullandı. Jennifer Lawrence "Onun benimle ilgili ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama diğer aile üyeleri tatlı insanlar" açıklamasında bulundu.

3 / 11 Jennifer Lawrence Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'a akşam yemeği için gittiği geceyi de anlattı: Onlar hakkında olabildiğince bilgi sahibi olmak istiyordum. Bence tüm aile üyeleri akılı ve komik insanlar. Bana çok sıcak davrandılar.

4 / 11 Lawrence anlattığına göre beş tane martini içtikten sonra evin tuvaletine girip çırılçıplak soyunmuş.

5 / 11 Kim Kardashian da konuyla ilgili olarak annemi hiç bu kadar sarhoş görmemiştim açıklamasında bulundu.

6 / 11 TEK TARAFLI MI? Kendisinden birkaç kez 'Arkadaşım' diye bahseden Kardashian ile yakınlık dereceleri sorulan Lawrence, "Bana 'Arkadaşım' dediğinden haberim yok. Herhalde bu tek taraflı bir arkadaşlık" diye konuştu.

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