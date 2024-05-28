HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Katliam sonrası 'İncil' göndermesi! "Dünyanın gözü önünde çocukları bombalıyorlar" Netanyahu'nun tek kelimesi dünyayı ayağa kaldırdı

Katliam sonrası 'İncil' göndermesi! "Dünyanın gözü önünde çocukları bombalıyorlar" Netanyahu'nun tek kelimesi dünyayı ayağa kaldırdı

28.05.2024 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in bir kez daha dünyayı ayağa kaldırdı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde sivillerin bulunduğu çadır kente düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katliamı "hata" olarak nitelendirdi. Netanyahu parlamentoda da protesto edildi. İsrail ordusunun saldırıyla ilgili açıklamasında bölgeyi 'Batı Şeria' dışında ifadelerle anması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan bir Avrupa ülkesinden daha kritik bir Filistin kararı geldi.

Katliam sonrası 'İncil' göndermesi! "Dünyanın gözü önünde çocukları bombalıyorlar" Netanyahu'nun tek kelimesi dünyayı ayağa kaldırdı

Dünyanın tanıklık ettiği en büyük katliamlardan biri Gazze'de devam ediyor. Bölgedeki gerginlik Mısır ve İsrail askerlerinin çatışmasını da yol açmıştı. Son olarak İsrail ordusu, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Tal Al-Sultan Kampı’na saldırı düzenledi. Saldırıda en az 45 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 250 kişi de yaralanmıştı.

2024-05-28T063916Z_1345924223_RC2IZ7AGE57X_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-RAFAH

NETANYAHU: HATA ETTİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çadır kampa düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İHA'nın aktardığına göre Netanyahu, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “trajik bir hata” olarak nitelendirdi, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti. Muhalefet milletvekillerinin bağırışlarıyla kesilen konuşmasında Netanyahu, "Refah’ta savaşçı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyi tahliye ettik ve savaşçı olmayanlara zarar vermemek için azami çaba göstermemize rağmen maalesef bir şeyler trajik bir şekilde yanlış gitti. Olayı araştırıyoruz ve sonuçlara ulaşacağız, çünkü bu bizim politikamız” dedi.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Her hedefe ulaşılmadan savaşı bitirmeye niyetim yok” ifadelerini kullandı.

56456

PARLAMENTODA PROTESTO EDİLDİ

Parlamentoda ziyaretçilerin bulunduğu kısımdaki bir grup, İsrailli esirlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak, esirlerin bir an önce evlerine geri getirilmesi için sık sık “Şimdi” sloganı attılar.

thumbs_b_c_3b965e117f9f0e06cce7218dfc9118c5

BÖLGE İÇİN KULLANDIKLARI AD DİKKAT ÇEKTİ

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamadaki 'İncil' detayı dikkatlerden kaçmadı. Saldırıyla Hamas komutanlarının hedef alındığı öne sürülen açıklamada Batı Şeria yerine Yahudiye ve Samiriye ifadeleri kullanıldı. Söz konusu ifadeler bölge için İncil'de kullanılan ad olarak biliniyor.

39a49985a211dff18ab8cce4f0560c08

MADURO: İSRAİL REFAH'TA KATLİAM YAPIYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını belirtti.

ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösteren Maduro, "ABD ve AB, ellerindeki güce rağmen bu katliamı durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Bana göre onlar, bu cinayetlerin suç ortaklarıdır." ifadesini kullandı.

"SOYKIRIM SESSİZLİĞİ"

Maduro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını tanımadığını vurgulayarak, "Müslüman ve Hristiyan çocukları bombalıyor, hukuk onun umrunda değil. Netanyahu, bu çağın Herodes'idir. ABD ne yapıyor? Peki Avrupa ne diyor? Sessiz kalıyorlar. Soykırım sessizliği... Hitler zamanından bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan biri yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA-20240527-34704833-34704811-NEW_YORKTA_FILISTINE_DESTEK_GOSTERISINE_POLIS_MUDAHALE_ETTI

Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Kral Herodes, İsa peygamberin doğum haberini alınca tahtını korumak için Beytüllahim'de 2 yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak biliniyor.

ARTIK İSPANYA DA FİLİSTİN'İ TANIYOR

Öte yandan Filistin'i tanıma kararı alan Avrupa ülkelerine bir yenisi daha eklendi. Ülkesinin kararını duyuran İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıyoruz. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" açıklamasını yaptı.

thumbs_b_c_f886f910703b072c042d8d969454c8f0

Ayrıca aynı kararı Norveç ve İrlanda'nın da açıklaması bekleniyor.

ABD'DE PROTESTO DÜZENLENDİ

ABD'nin New York kentinde yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi.

AA-20240527-34704833-34704817-NEW_YORKTA_FILISTINE_DESTEK_GOSTERISINE_POLIS_MUDAHALE_ETTI

Göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken Filistin bayrağı ve savaş karşıtı pankartlar taşıdı.

AA-20240528-34705013-34704994-TORONTODA_ISRAILIN_REFAHA_YONELIK_SALDIRISI_PROTESTO_EDILDI

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zıpkınla böyle avladı! O anlar gündem olduZıpkınla böyle avladı! O anlar gündem oldu
Park kavgasında hakaretler havada uçuştu: Kadın sürücünün dediklerine inanamadı: Ne biçim kadınsın sen?Park kavgasında hakaretler havada uçuştu: Kadın sürücünün dediklerine inanamadı: Ne biçim kadınsın sen?
Komşusuna kabusu yaşattı! 'Orman yolunda beni yalnız yakaladı...'Komşusuna kabusu yaşattı! 'Orman yolunda beni yalnız yakaladı...'
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
En Çok Okunan Haberler
Eve geldiğinde sevgilisini başka bir adamla yatakta uyurken buldu

Eve geldiğinde sevgilisini başka bir adamla yatakta uyurken buldu

150 km hızla gidiyordu! Erbakan'ın makam aracından korkutan manevra

150 km hızla gidiyordu! Erbakan'ın makam aracından korkutan manevra

Nelsson kutlamaların ardından taraftara ateş püskürdü! "Yazıklar olsun size"

Nelsson kutlamaların ardından taraftara ateş püskürdü! "Yazıklar olsun size"

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Mersin’de bir sapık tavuğa tecavüz etti…

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Mersin’de bir sapık tavuğa tecavüz etti…

İzmir'de yasaklı ırk köpek dehşeti! Tepki gösterenlere "Bu iş böyle dayı" dedi! 10 dakika sonra...

İzmir'de yasaklı ırk köpek dehşeti! Tepki gösterenlere "Bu iş böyle dayı" dedi! 10 dakika sonra...

Taksiciye direksiyon başında saldırı! "Evde çocuklarım bekliyor"

Taksiciye direksiyon başında saldırı! "Evde çocuklarım bekliyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.