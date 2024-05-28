Katliam sonrası 'İncil' göndermesi! "Dünyanın gözü önünde çocukları bombalıyorlar" Netanyahu'nun tek kelimesi dünyayı ayağa kaldırdı

Dünyanın tanıklık ettiği en büyük katliamlardan biri Gazze'de devam ediyor. Bölgedeki gerginlik Mısır ve İsrail askerlerinin çatışmasını da yol açmıştı. Son olarak İsrail ordusu, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Tal Al-Sultan Kampı’na saldırı düzenledi. Saldırıda en az 45 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 250 kişi de yaralanmıştı.

NETANYAHU: HATA ETTİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çadır kampa düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İHA'nın aktardığına göre Netanyahu, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “trajik bir hata” olarak nitelendirdi, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti. Muhalefet milletvekillerinin bağırışlarıyla kesilen konuşmasında Netanyahu, "Refah’ta savaşçı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyi tahliye ettik ve savaşçı olmayanlara zarar vermemek için azami çaba göstermemize rağmen maalesef bir şeyler trajik bir şekilde yanlış gitti. Olayı araştırıyoruz ve sonuçlara ulaşacağız, çünkü bu bizim politikamız” dedi.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Her hedefe ulaşılmadan savaşı bitirmeye niyetim yok” ifadelerini kullandı.

PARLAMENTODA PROTESTO EDİLDİ

Parlamentoda ziyaretçilerin bulunduğu kısımdaki bir grup, İsrailli esirlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak, esirlerin bir an önce evlerine geri getirilmesi için sık sık “Şimdi” sloganı attılar.

BÖLGE İÇİN KULLANDIKLARI AD DİKKAT ÇEKTİ

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamadaki 'İncil' detayı dikkatlerden kaçmadı. Saldırıyla Hamas komutanlarının hedef alındığı öne sürülen açıklamada Batı Şeria yerine Yahudiye ve Samiriye ifadeleri kullanıldı. Söz konusu ifadeler bölge için İncil'de kullanılan ad olarak biliniyor.

MADURO: İSRAİL REFAH'TA KATLİAM YAPIYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını belirtti.

ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösteren Maduro, "ABD ve AB, ellerindeki güce rağmen bu katliamı durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Bana göre onlar, bu cinayetlerin suç ortaklarıdır." ifadesini kullandı.

"SOYKIRIM SESSİZLİĞİ"

Maduro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını tanımadığını vurgulayarak, "Müslüman ve Hristiyan çocukları bombalıyor, hukuk onun umrunda değil. Netanyahu, bu çağın Herodes'idir. ABD ne yapıyor? Peki Avrupa ne diyor? Sessiz kalıyorlar. Soykırım sessizliği... Hitler zamanından bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan biri yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Kral Herodes, İsa peygamberin doğum haberini alınca tahtını korumak için Beytüllahim'de 2 yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak biliniyor.

ARTIK İSPANYA DA FİLİSTİN'İ TANIYOR

Öte yandan Filistin'i tanıma kararı alan Avrupa ülkelerine bir yenisi daha eklendi. Ülkesinin kararını duyuran İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıyoruz. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" açıklamasını yaptı.

Ayrıca aynı kararı Norveç ve İrlanda'nın da açıklaması bekleniyor.

ABD'DE PROTESTO DÜZENLENDİ

ABD'nin New York kentinde yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken Filistin bayrağı ve savaş karşıtı pankartlar taşıdı.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





