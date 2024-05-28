Ders saatinde skandal olay! Veli, herkesin gözü önünde öğretmene saldırdı: Onlarca kişi araya girdi

Eğitimde şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı adres Kocaeli oldu. Bir okulda ders sırasında bir veli öğretmene saldırdı.

ARAYA ZOR GİRDİLER

Kocaeli Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda bir veli, derste olan öğretmene saldırmaya çalıştı. Gözü dönmüş veli, öğrencilerinin yanında öğretmene zarar vermek isterken araya girenler sayesinde kavga önlenmiş oldu. Tepki çeken saldırının ise sebebi henüz öğrenilemedi. Saldırgan veli ve yanındaki bir kişi hakaretler yağdırarak okuldan uzaklaştı.

Skandal anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı veliye tepki gösterirken okullardaki güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şu şekilde;

O okulda neden güvenlik görevlisi yok? Bu veliler neden elini kolunu sallaya sallaya okula girebiliyorlar? Okullarımızı, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, eğitimimizi koruyamadığımız takdirde ülke olarak yok olmaya mahkumuz maalesef.

Öğretmenlere hakettiği değer verilmediği sürece bu görüntüleri görmeye devam edeceğiz maalesef

Doktorlarda beyaz kod olayı gibi öğretmenlerde de böyle durum olması gerekiyor. Öğrencilerinin önünde onları da korkutarak öğretmene saldırı teşebbüsü basit bir tehdit olayı değerlendirilmemelidir. Görevi başında hangi meslek grubu olursa olsun kanunen koruma sağlanmalıdır.

Değerli eğitmenlerimiz ve öğretmenlerimiz. Bilgi yüklü dersleri bırakalım ve öncelikle medeniyet ile ahlak dersi verelim bu ülkede...

Doktorlardan sonra öğretmenlerde dövülmeye başlandı.







