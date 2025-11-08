Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Evine havuz yaptırmak isteyen adam bahçesinde 34 Milyon TL’lik altın buldu

Evinin bahçesine havuz yaptırmak isteyen bir adam, 700.000 avroluk bir hazine buldu. Yetkililere haber veren adama tarihi eser olmaması nedeniyle bütün altınlar verildi.

Evine havuz yaptırmak isteyen adam bahçesinde 34 Milyon TL’lik altın buldu

Fransa’da yaşayan bir adam, geçtiğimiz mayıs ayında aldığı evin bahçesine havuz yaptırmak isterken kazı çalışması sırasında hazine buldu. Altın külçe ve madeni paralardan oluşan bu hazinenin değerinin yaklaşık 700.000 avro olduğu tahmin ediliyor.

Evine havuz yaptırmak isteyen adam bahçesinde 34 Milyon TL’lik altın buldu 1

ALTINLAR EV SAHİBİNİN OLDU

Ev sahibi hemen Bölgesel Kültürel İşler Müdürlüğü'ne (DRAC) bilgi verdi. İncelemeler yapıldı. Yetkililer, arkeolojik bir hazine olasılığını dışlayarak, buluntunun mülkiyetini elinde tutmasına izin verdi.

Evine havuz yaptırmak isteyen adam bahçesinde 34 Milyon TL’lik altın buldu 2

Bölge gazetesine göre, hazine plastik torbalarda paketlenmiş "beş külçe ve çok sayıda madeni paradan" oluşuyor. Polis soruşturmasına göre "yasal" yollarla elde edilen altın, "yaklaşık on beş veya yirmi yıl önce" Lyon bölgesindeki bir şirkette eritilmiş. Bu nedenle de tarihi bir değeri yok.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı açıkladıKar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı açıkladı
Herkes kendi kendine yanan ev için seferber oldu: Sabaha kadar zikir çektiler!Herkes kendi kendine yanan ev için seferber oldu: Sabaha kadar zikir çektiler!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.433,33
5.434,09
% 0.83
23:59
Ons Altın / TL
168.981,07
169.032,57
% 0.83
23:59
Ons Altın / USD
4.003,86
4.004,42
% 0.59
23:59
Çeyrek Altın
8.693,33
8.884,74
% 0.83
23:59
Yarım Altın
17.332,33
17.769,48
% 0.83
23:59
Ziynet Altın
34.773,32
35.430,28
% 0.83
23:59
Cumhuriyet Altını
37.348,00
37.912,00
% 0.62
17:06
Anahtar Kelimeler:
Fransa Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.