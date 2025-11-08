Evine havuz yaptırmak isteyen adam bahçesinde 34 Milyon TL’lik altın buldu

Fransa’da yaşayan bir adam, geçtiğimiz mayıs ayında aldığı evin bahçesine havuz yaptırmak isterken kazı çalışması sırasında hazine buldu. Altın külçe ve madeni paralardan oluşan bu hazinenin değerinin yaklaşık 700.000 avro olduğu tahmin ediliyor.

ALTINLAR EV SAHİBİNİN OLDU

Ev sahibi hemen Bölgesel Kültürel İşler Müdürlüğü'ne (DRAC) bilgi verdi. İncelemeler yapıldı. Yetkililer, arkeolojik bir hazine olasılığını dışlayarak, buluntunun mülkiyetini elinde tutmasına izin verdi.

Bölge gazetesine göre, hazine plastik torbalarda paketlenmiş "beş külçe ve çok sayıda madeni paradan" oluşuyor. Polis soruşturmasına göre "yasal" yollarla elde edilen altın, "yaklaşık on beş veya yirmi yıl önce" Lyon bölgesindeki bir şirkette eritilmiş. Bu nedenle de tarihi bir değeri yok.