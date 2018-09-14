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Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Okan Kurt ile 10 dakikada boşanan Demet Akalın haczedilen evinin fotoğrafını paylaştı. Akalın "Kopardığınız hortumlar yüzünden evimi su bastı" diyerek isyan etti

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

İş insanı Okan Kurt ile 6 yıllık evliliği sona eren ve şu sıralar sıkıntılı günler yaşayan popçu Demet Akalın'ın evine su bastı.

Instagram hesabından icra memurlarına sitem eden Demet Akalın, "Şimdi size ne diyeyim ben! Gelen avukat, gelen icra müdürü hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Şu evimin sökemediğiniz, kopardığınız hortumları, bu yağmurda evi su bastırdı.

Kurutma makinalarını da almışınız. Çocuğumun eşyaları perişan! Ya ben size o gün kendi elllerimle çay servisi yaptım. Müdüre güvendim, çektim çıktım evden kızımla! Bu evi, bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım?

HİRA'NIN ODASINA GİRMEYİN DEDİM!

Borçlu beyefendiye doğum yapan çocuğuna kızımın altınlarından götürmüştü koştura koştura babası!

Ben size ricam etttim Hira'nın ilk okul günü girmeyin odasına dedim. TV, klima ne varsa alacağız dediniz! Sizin derdiniz ben değilim borçlunuz da, ben değilim! O formalite boşandı diyenlerin hepsini yüce rabbbime havale ediyorum!

Nerede çocuk nerede aile mahkemesi!! Nerde benim hakkım!"

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sanada söylüyorum 2+1 kiralık evim var..burcu esmersoy tutmazsa sen kaçırma...
esnafın ciftcinin evine giren icra ineği tarlası evi giden esnaf arabası elinden giden nice insan var ,senin cocuğunun odasına girip eşya kaldırslar nolacak , size birşey olmaz zamnında savurduğunuz paraları aklına getir, hava atarken iyiydi noldu şimdi iyi günde var paranın olmadığı dönemde yok hadi ordan beter olun
Beter ol gereksiz insan.
Allah yardımcısı olsun :(
irbettttt ığğğğğğ
Görevini yapmayan memur karşıda ki kişi kim olursa olsun empati kurmalı zarar vermemeli eve zaten mağdur olan birine bide böyle evine zarar vermeleri çok yanlış
zor bir durum allah kolaylık versin
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