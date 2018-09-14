Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

İş insanı Okan Kurt ile 6 yıllık evliliği sona eren ve şu sıralar sıkıntılı günler yaşayan popçu Demet Akalın'ın evine su bastı.

Instagram hesabından icra memurlarına sitem eden Demet Akalın, "Şimdi size ne diyeyim ben! Gelen avukat, gelen icra müdürü hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Şu evimin sökemediğiniz, kopardığınız hortumları, bu yağmurda evi su bastırdı.

Kurutma makinalarını da almışınız. Çocuğumun eşyaları perişan! Ya ben size o gün kendi elllerimle çay servisi yaptım. Müdüre güvendim, çektim çıktım evden kızımla! Bu evi, bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım?

HİRA'NIN ODASINA GİRMEYİN DEDİM!

Borçlu beyefendiye doğum yapan çocuğuna kızımın altınlarından götürmüştü koştura koştura babası!

Ben size ricam etttim Hira'nın ilk okul günü girmeyin odasına dedim. TV, klima ne varsa alacağız dediniz! Sizin derdiniz ben değilim borçlunuz da, ben değilim! O formalite boşandı diyenlerin hepsini yüce rabbbime havale ediyorum!

Nerede çocuk nerede aile mahkemesi!! Nerde benim hakkım!"