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  4. Evinin 5. katından atlayan fenomen Kübra Aykut Dilan Polat'ın avukatının sevgilisiymiş! Polat ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu

Evinin 5. katından atlayan fenomen Kübra Aykut Dilan Polat'ın avukatının sevgilisiymiş! Polat ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Daha önce kendi kendine evlenerek adından söz ettiren Kübra Aykut evinin penceresinden atlayarak intihar etti. İntihar mektubu da bırakan Kübra Aykut'un sevgilisi Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Acı haberi alan Dilan ve Engin Polat çifti hastaneye koştu.

Evinin 5. katından atlayan fenomen Kübra Aykut Dilan Polat'ın avukatının sevgilisiymiş! Polat ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktı.

İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.

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EkolTV'nin haberine göre; Hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisi de tanıdık çıktı. Aykut'un bir süredir Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile beraber olduğu öğrenildi.

Ünlü fenomen intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı Ünlü fenomen intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı

Acı haberi alan Dilan ve Engin Polat çifti hastaneye koştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kübra Aykut
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