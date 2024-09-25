Evinin 5. katından atlayan fenomen Kübra Aykut Dilan Polat'ın avukatının sevgilisiymiş! Polat ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktı.

İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.

EkolTV'nin haberine göre; Hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisi de tanıdık çıktı. Aykut'un bir süredir Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile beraber olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan Dilan ve Engin Polat çifti hastaneye koştu.