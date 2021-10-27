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Evinin duvarlarını yiyor! 7 yılda 1000 metrekare beton yedi

27.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicole isimli bir kadın, 7 yıl içinde 1000 metrekareden fazla beton yemesi ile popüler oldu. Günde 6 öğün kuru beton yediğini dile getiren Nicole, aynı zamanda alçılar ve boyalar arasındaki farkları anlayabildiğini iddia ediyor.

Evinin duvarlarını yiyor! 7 yılda 1000 metrekare beton yedi

TLC’de yayınlanan ‘Benim Tuhaf Alışkanlığım’ programında yaşadıklarını anlatan Nicole, bağımlılığına tebeşir yiyerek başladığını ifade etti. Evinin duvarlarındaki sıvaları yediğini açıklayan Nicole, bu alışkanlığına inşaat malzemelerini de ekledi. Nicole, “Alçıpanın kokusunu, dokusunu, tadını seviyorum. Kuru duvarla ilgili her şeyi seviyorum” dedi.

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BAĞIMLILIĞI KONTROLDEN ÇIKTI

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Yakın çevresindeki kişilerde dahil olmak üzere bağımlılığını kimsenin bilmediğinden söz eden Nicole, “Hayatımdaki hiç kimse bağımlılığımı bilmiyor. Bu gerçekten çok ilginç. Bu durumu anlatmak beni utandırdı” diye konuştu.

Her duvarın kendisine özgü bir tadı olduğunu vurgulayan Nicole, annesinin vefatından sonraki dönemde alışkanlığını zirveye ulaştığını belirterek “Farklı türde kuru duvarlar var. Bazıları diğerlerinden daha kalın, bazıları ise daha ince. Kalınlıkları tadlarının değişmesine neden oluyor. Hepsi aynı tadı vermiyor. Örneğin, kuru duvarın daha tahılsı bir tadı var” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNLARI KAÇINILMAZ

Sıradışı yeme alışkanlığından kurtulmak için Nicole durumunu amcasına anlattı ve tıbbi destek görmeye başladı. Beton, alçı ya da çeşitli inşaat malzemeleri tüketmenin sağlık sorunlarına neden olduğunu öğrenen Nicole, alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere ishal gibi semptomlar gösteriyor. Doktorlar Nicole’ye bu yeme alışkanlığına devam etmesi durumunda kanser olma riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.

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