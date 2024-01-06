Evinin haliyle dalga konusu olmuştu! Kim Kardashian bu kez ayna karşısına taytıyla geçti: Kıvrımlarını sergiledi!

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian malikaneyi andıran lüks evini yılbaşına uygun dekore etmişti. Ancak Kim'in paylaşımına "Görgüsüz", "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü" eleştirileri yağmıştı.

Eleştirileri umursamayan ve paylaşımlarına devam eden Kim Noel için de çok iddialıydı. Kim Kardashian, 60 milyon dolarlık malikanesinde ailesinin yıllık Noel Arifesi partisine ev sahipliği yaparken vintage Mugler elbisesiyle kesinlikle göz kamaştırdı.

SKIMS'in 43 yaşındaki kurucusu bu kez ayna karşısında giydiği taytla spor yaptı. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim spor anlarını 364 Milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.







