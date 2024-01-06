MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evinin haliyle dalga konusu olmuştu! Kim Kardashian bu kez ayna karşısına taytıyla geçti: Kıvrımlarını sergiledi!

Evinin haliyle dalga konusu olmuştu! Kim Kardashian bu kez ayna karşısına taytıyla geçti: Kıvrımlarını sergiledi!

06.01.2024 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Kim Kardashian, noel kutlamasından fotoğraflarını paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde evini aşırı şekilde süsleyerek görgüsüzlükle suçlanan Kim tarzıyla yine olay oldu. Ünlü isim bu kez ayna karşısına geçip taytıyla spor yaptı.

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian malikaneyi andıran lüks evini yılbaşına uygun dekore etmişti. Ancak Kim'in paylaşımına "Görgüsüz", "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü" eleştirileri yağmıştı.

Eleştirileri umursamayan ve paylaşımlarına devam eden Kim Noel için de çok iddialıydı. Kim Kardashian, 60 milyon dolarlık malikanesinde ailesinin yıllık Noel Arifesi partisine ev sahipliği yaparken vintage Mugler elbisesiyle kesinlikle göz kamaştırdı.

kim kardian

SKIMS'in 43 yaşındaki kurucusu bu kez ayna karşısında giydiği taytla spor yaptı. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

kim kardian8

Ünlü isim spor anlarını 364 Milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı karedeydiler: Savaş'tan İbrahim Tatlıses yanıtı!Aynı karedeydiler: Savaş'tan İbrahim Tatlıses yanıtı!
Sakın yapmayın bunu! Uzmanlar uyardı!Sakın yapmayın bunu! Uzmanlar uyardı!
Ferman Toprak sessizliğini bozdu! 1. 5 milyon lira iddiaları için de konuştu "Buradan cinayet çıkar dediler"Ferman Toprak sessizliğini bozdu! 1. 5 milyon lira iddiaları için de konuştu "Buradan cinayet çıkar dediler"
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian sosyal medya yaşında
En Çok Okunan Haberler
Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Fatih Portakal AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı! "Gönülsüz ama emir demiri keser"

Fatih Portakal AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı! "Gönülsüz ama emir demiri keser"

Lüks sitenin otoparkına pusu kurup, iş insanını vurdu!

Lüks sitenin otoparkına pusu kurup, iş insanını vurdu!

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Ömer Çelik'ten hilafet tartışmalarıyla ilgili soruya çok net yanıt

Ömer Çelik'ten hilafet tartışmalarıyla ilgili soruya çok net yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.