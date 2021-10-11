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Evinin manzarasını beğenmediğini söyleyen eşine jesti herkesi şaşırttı

11.10.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Bosna’da Srbac kasabası yakınlarında yaşayan 72 yaşındaki Vokin Kusic ve eşi oldukça ilginç tasarımlı bir eve sahip. Bu evi diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise kendi etrafında dönebilmesi.

Evinin manzarasını beğenmediğini söyleyen eşine jesti herkesi şaşırttı

Eşinin daha çeşitli manzaralara sahip bir ev isteğini yıllardır dile getirmesinden şikayet eden Vokin Kusic yaratıcılığını konuşturdu ve kendileri için dönen bir ev inşa etti. Yaşlı çift şimdi hem güneşin doğuşunu hem de batışını aynı pencereden izleyebilecekleri bir evde yaşıyor.

YARATICILIĞINI ZORLADI

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En düşük hızda 24 saatte, en yüksek hızda ise 22 saniyede tam bir daire dönebilen türünün tek örneği ev için 72 yaşındaki Vokin Kusic, altı yıldan fazla süre çalıştı. Eşine dönen bir ev yapan adam bunu karısının şikayetlerinden bıktıktan sonra yaptığını dile getirdi. Evde sık sık tadilat yapılmasından şikayet eden Kusic, “Şikayetlerinden ve aile evimizin sık sık yenilenmesinden bıktım. Bu neden dilediğimiz gibi döndürebileceğimiz bir ev inşa ettim” dedi.

“NIKOLA TESLA’DAN İLHAM ALDIM”

Kusic, Nikola Tesla ve Mihajlo Pupin’den ilham aldığını dile getirirken evin dönmesi elektrikli moto ve tekerleklerden oluşan bir sistem inşa etti. İnşa ettiği evin kendisi için önemli olduğundan söz eden Kusic, “Bu bir yenilik değil sadece irade ve bilgi gerektiyor. Benim yeterli zamanım ve bilgim vardı” diye konuştu.

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