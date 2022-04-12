Evinizden mis gibi kokular gelecek! Ramazan'ın 11.gün menüsü

Ramazan'ın ilk 10 gününü geride bıraktık bile. Bu süreçte kızartmaları ve ağır yemekleri tercih etmiş olabilirsiniz. Artık yavaştan sağlıklı beslenmenin zamanı geldi. Ramazan ayının 11. gününde sağlıklı ve doyurucu bir menü hazırlayabilirsiniz.

YAYLA ÇORBASI

MALZEMELER

1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)

7 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Nane

YAPILIŞI

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçleri tencereye alınız. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatınız.

Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve unu, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpınız.

Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışımı çorbaya ekleyiniz. Kaynayana kadar karıştırınız. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatınız. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyiniz.

Çorbanız piştikten sonra altı kapatınız.

Çorbayı kaselere alınız. Ayrı bir yerde tereyağı kızdırılarak nane ile karıştırınız.

Ve kaselerdeki çorbaların üzerinde gezdiriniz. Kalan naneli tereyağını tenceredeki çorbaya koyup karıştırınız.

FIRINDA MÜCVER

MALZEMELER

4 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

Yarım demet dereotu

20-25 adet maydanoz

8-10 adet yeşil soğan

200 gram beyaz peynir

1 çay bardağı un (kıvama göre azalıp eksilebilir)

1 adet kabartma tozu

Yarım kahve fincanı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri

YAPILIŞI

Kabakları soyunuz, rendeleyiniz ve suyunu sıkarak çıkarınız.

Diğer yeşillikleri ince ince doğrayınız.

Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla eziniz.

Yumurtaları ayrı bir kapta iyice çırpınız, köpük köpük olsun.

Bütün malzemeleri krep yapıyormuş gibi birleştiriniz.

Burada önemli olan unun miktarını ayarlamanız. Çok cıvık olmasın ki içini çekerek pişsin.

Fırın kabınızı çok az yağla yağlayınız yada pişirme kağıdı kullanabilirsiniz.

Tüm malzemeyi kabınıza boşaltınız ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınınıza sürünüz. Süre ve ısı veremeyeceğim, turbo fırında biraz çabuk pişiriyor. Sonra ısıyı düşürüp içini çekmesini sağlayabilirsiniz.

Kızarmaya başlayınca çıkarıp kaşar peyniri serpiniz ve kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişiriniz.

Dileyen sarımsaklı yoğurtla servis edebilir ve dereotu ile süsleyebilir.

HAVUÇ TARATOR

MALZEMELER

3 adet havuç

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

YAPILIŞI

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ genişçe bir tavaya alınız.

Küçük küçük doğradığınız iki diş sarımsağı tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurunuz.

Son olarak rendelenmiş havuçları ilave ediniz.

Havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika daha kavurarak ocaktan alınız ve soğumaya bırakınız.

Ayrı bir kasede suyu süzülmüş yoğurt ile tuzu çırpınız.

Soğuyan havuçları yoğurda ilave edilerek karıştırınız ve servis tabağına alınız.

KREMALI MANTAR SOSLU PENNE MAKARNA

MALZEMELER

1 paket penne makarna

1,5 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

Kremalı mantar sosu için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

300 gram mantar

2 su bardağı krema (2 paket)

½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

2 avuç fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su(makarna haşladığınız suyu da kullanabilirsiniz)

Servisi için

4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Geniş bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile halka doğranmış 2 diş sarımsağı soteleyiniz.

300 gram dilimlenmiş mantarları da tavaya alınız ve yüksek ateşte sotelemeye devam ediniz.

Derin bir tencerede 1,5 litre su ile birlikte 1 tatlı kaşığı tuzu kaynamaya bırakınız ve üzerine 1 paket penne makarnayı ilave edip 8-10 dakika kadar pişiriniz.

Sotelenen mantarların üzerine 2 su bardağı krema, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 avuç doğranmış fesleğenleri ilave edip kıvam alana kadar pişiriniz.

Pişen penne makarnayı sosun bulunduğu tavaya ilave edip, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan ve 2 yemek kaşığı tereyağını da ekleyip karıştırınız.

Son olarak kalan 1 avuç fesleğeni de ekleyip, makarnayı servis tabağına alınız ve rendelenmiş parmesan ilavesiyle sıcak olarak servis ediniz

AFİYET OLSUN!

