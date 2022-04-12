YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Evinizden mis gibi kokular gelecek! Ramazan'ın 11.gün menüsü

Evinizden mis gibi kokular gelecek! Ramazan'ın 11.gün menüsü

12.04.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sağlıklı hem de lezzetli menüler oluşturmak zorlayıcı olabiliyor. Uzmanlar sağlık için iftar sofralarında sağlıklı çeşitlere yer verilmesi hakkında uyarılarda bulunuyorlar. Sizin için hazırladığımız menü ile sağlıklı ve doyurucu sofralar kurabilirsiniz.

Evinizden mis gibi kokular gelecek! Ramazan'ın 11.gün menüsü

Ramazan'ın ilk 10 gününü geride bıraktık bile. Bu süreçte kızartmaları ve ağır yemekleri tercih etmiş olabilirsiniz. Artık yavaştan sağlıklı beslenmenin zamanı geldi. Ramazan ayının 11. gününde sağlıklı ve doyurucu bir menü hazırlayabilirsiniz.

YAYLA ÇORBASI

MALZEMELER

  • 1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)
  • 7 su bardağı su
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Nane

YAPILIŞI

y1

  • Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçleri tencereye alınız. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatınız.
  • Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve unu, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpınız.
  • Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışımı çorbaya ekleyiniz. Kaynayana kadar karıştırınız. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatınız. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyiniz.
  • Çorbanız piştikten sonra altı kapatınız.
  • Çorbayı kaselere alınız. Ayrı bir yerde tereyağı kızdırılarak nane ile karıştırınız.
  • Ve kaselerdeki çorbaların üzerinde gezdiriniz. Kalan naneli tereyağını tenceredeki çorbaya koyup karıştırınız.

FIRINDA MÜCVER

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy kabak
  • 2 adet yumurta
  • Yarım demet dereotu
  • 20-25 adet maydanoz
  • 8-10 adet yeşil soğan
  • 200 gram beyaz peynir
  • 1 çay bardağı un (kıvama göre azalıp eksilebilir)
  • 1 adet kabartma tozu
  • Yarım kahve fincanı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri

YAPILIŞI

y4

  • Kabakları soyunuz, rendeleyiniz ve suyunu sıkarak çıkarınız.
  • Diğer yeşillikleri ince ince doğrayınız.
  • Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla eziniz.
  • Yumurtaları ayrı bir kapta iyice çırpınız, köpük köpük olsun.
  • Bütün malzemeleri krep yapıyormuş gibi birleştiriniz.
  • Burada önemli olan unun miktarını ayarlamanız. Çok cıvık olmasın ki içini çekerek pişsin.
  • Fırın kabınızı çok az yağla yağlayınız yada pişirme kağıdı kullanabilirsiniz.
  • Tüm malzemeyi kabınıza boşaltınız ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınınıza sürünüz. Süre ve ısı veremeyeceğim, turbo fırında biraz çabuk pişiriyor. Sonra ısıyı düşürüp içini çekmesini sağlayabilirsiniz.
  • Kızarmaya başlayınca çıkarıp kaşar peyniri serpiniz ve kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişiriniz.
  • Dileyen sarımsaklı yoğurtla servis edebilir ve dereotu ile süsleyebilir.

HAVUÇ TARATOR

MALZEMELER

  • 3 adet havuç
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • Tuz

YAPILIŞI

  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ genişçe bir tavaya alınız.
  • Küçük küçük doğradığınız iki diş sarımsağı tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurunuz.
  • Son olarak rendelenmiş havuçları ilave ediniz.
  • Havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika daha kavurarak ocaktan alınız ve soğumaya bırakınız.
  • Ayrı bir kasede suyu süzülmüş yoğurt ile tuzu çırpınız.
  • Soğuyan havuçları yoğurda ilave edilerek karıştırınız ve servis tabağına alınız.

y3

KREMALI MANTAR SOSLU PENNE MAKARNA

MALZEMELER

  • 1 paket penne makarna
  • 1,5 litre su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kremalı mantar sosu için:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 300 gram mantar
  • 2 su bardağı krema (2 paket)
  • ½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 2 avuç fesleğen
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı su(makarna haşladığınız suyu da kullanabilirsiniz)

Servisi için

  • 4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

y2

  • Geniş bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile halka doğranmış 2 diş sarımsağı soteleyiniz.
  • 300 gram dilimlenmiş mantarları da tavaya alınız ve yüksek ateşte sotelemeye devam ediniz.
  • Derin bir tencerede 1,5 litre su ile birlikte 1 tatlı kaşığı tuzu kaynamaya bırakınız ve üzerine 1 paket penne makarnayı ilave edip 8-10 dakika kadar pişiriniz.
  • Sotelenen mantarların üzerine 2 su bardağı krema, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 avuç doğranmış fesleğenleri ilave edip kıvam alana kadar pişiriniz.
  • Pişen penne makarnayı sosun bulunduğu tavaya ilave edip, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan ve 2 yemek kaşığı tereyağını da ekleyip karıştırınız.
  • Son olarak kalan 1 avuç fesleğeni de ekleyip, makarnayı servis tabağına alınız ve rendelenmiş parmesan ilavesiyle sıcak olarak servis ediniz

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İftardan sonra çayın yanına hafif bir tarif: Hurmalı lokum! İftardan sonra çayın yanına hafif bir tarif: Hurmalı lokum!
Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates!Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates!
Bu hileye dikkat! Domuz çıkabilirBu hileye dikkat! Domuz çıkabilir
Anahtar Kelimeler:
yayla çorbası tarifi Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"

Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"

'Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

'Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

Dışarıdan pide almaya son! En lezzetli pide tarifi

Dışarıdan pide almaya son! En lezzetli pide tarifi

Evinizden mis gibi kokular gelecek! Ramazan'ın 11.gün menüsü

Evinizden mis gibi kokular gelecek! Ramazan'ın 11.gün menüsü

İftardan sonra çayın yanına hafif bir tarif: Hurmalı lokum!

İftardan sonra çayın yanına hafif bir tarif: Hurmalı lokum!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.