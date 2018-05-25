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Evinizi sivrisinekler ele geçirmeden: 2 saat içerisinde haşereleri yok eden sprey

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmek istiyorsanız kendinize 2 saat ayırın. Üstelik hazırlayacağınız bu ilacın maliyeti oldukça düşük ve haşerelere kesin çözüm!

Evinizi sivrisinekler ele geçirmeden: 2 saat içerisinde haşereleri yok eden sprey

Evimizde haşereler bizi sadece rahatsız etmekle kalmaz sağlığımızı da olumsuz etkileyebilirler.

Eviniz ne kadar temiz olursa olsun sivrisinek veya haşerelere denk gelmek mümkün. Şimdi sizler için doğal, ev yapımı sineksavar bir tarif vereceğiz...

ev yapımı sineksavar

Malzemeler:

1 su bardağı sirke
1/2 kahve fincanı şampuan
1 fincan zeytinyağı

Nasıl hazırlanır?

Yapmanız gereken şey oldukça basit. Tüm malzemeleri spreyli bir şişeye alın ve şişeyi çalkalayın.
Karışımı cam kenarlarına, kapı diplerine, balkon köşelerine ve evinizin giriş kısmına her gün püskürtün.
Evcil hayvanlar için zehirleyici bir yanı yoktur, ancak yine de önlem almanızda fayda var.

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