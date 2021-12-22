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Evlat edindiği çocukların biyolojik kardeş olduğunu öğrendi! Şimdi hepsine annelik yapıyor

22.12.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katie Page isimli bir kadın kendisini her zaman evlat edinmek isteyen bir anne adayı olarak tanımlıyor. Bir kız ve iki erkek çocuk annesi olan Page, çocuklarını evlat edindikten sonra bir hayli ilginç bir bilgiyi fark etti. Farklı zamanlarda evlat edindiği çocukların aslında birbirlerinin biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi.

Evlat edindiği çocukların biyolojik kardeş olduğunu öğrendi! Şimdi hepsine annelik yapıyor

30’lu yaşlarındayken eşinden boşanan ve yeni bir aile kurmanın planlarını yapmaya başlayan Katie Page, bu dönemde ağır bir depresyon yaşadı. 4 odalı bir eve taşındı, yeni işe başladı ve evlat edinmek için gerekli olan tüm belgeleri hazırladı. 2017 yılında evlat edinme başvurusu sonuçlandı ve Page, biyolojik annesi tarafından terk edilen 4 yaşındaki sevimli bir çocuğun annesi oldu. Katie evlat edindiği ilk çocuğunun adını Grayson olarak koydu ve onunla beraber mutlu bir ailenin temellerini attı.

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AYNI KURUMDAN BİR MAİL DAHA ALDI

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Evlat edinme işleminden 1 yıl sonra aynı kurumdan bir mail daha alan Katie, sadece 4 günlükken biyolojik annesi tarafından terk edilen bir bebeğin eve ihtiyacı olduğunu öğrendi. Bebeğin durumuna çok üzülen Katie onun da bakımlarını üstlenmeye başladı. Bu sevimli kız çocuğunun annesi olabilmek için evrak işlemlerini başlatan Katie, şaşırtıcı bir bilgiyle karşılaştı. Grayson ve bu kız bebeğin biyolojik annelerinin aynı kişi olduğunu fark etti. Kızına Hannah adını veren Katie, bu iki kardeşi aynı yuvada birleştirmeyi başardı.

ÇOCUKLARIYLA ÇOK MUTLU

Biyolojik annelerinin Hannah’ı dünyaya getirdikten 13 ay sonra yeniden bir erken bebek doğurduğunu ve onun da bakıma ihtiyacı olduğunu duyan Katie, 2020 yılında üçüncü çocuğu da evlat edindi. Son çocuğuna Jackson adını veren Katie, bu üç kardeşin anneliğini yaptığı için gurur duyduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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