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  4. Evlat edinmişlerdi! Selin Ciğerci ilk kez kızıyla pozlarını paylaştı

Evlat edinmişlerdi! Selin Ciğerci ilk kez kızıyla pozlarını paylaştı

22.09.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ve iki kere evlenip boşandığı Gökhan Çıra taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinmişti. Bu konuda çok paylaşımda bulunmayan Ciğerci ilk kez kızıyla fotoğraflarını paylaşınca gündem oldu.

Cinsiyet değiştirmesiyle tanınan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde bebeği evlat edindiklerini ve kendisinin bakacağını açıklayarak gündem olmuştu. Taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinen ikiliden Ciğerci bu konuda sessiz kalıyordu.

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Kızını paylaşmayan Ciğerci ilk defa bir paylaşım yaptı. Sosyal medya fenomeni paylaşımında "Ne yazsam buraya az ama şunu söyliyeyim sevgili hanımlar
gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim bana her şeyden çok en çok ANNE OLMAK YAKIŞTI. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım" dedi.

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O dönemde tepki çeken Selin Ciğerci "Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi" açıklamasında bulunmuştu.

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Selin Ciğerci anne

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