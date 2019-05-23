Evlatla ilgili sözler: Kız ve erkek evlatla ilgili anlamlı sözler ve hadisler

Bir evlat, çocuk sahibi olmak insanın hayatındaki en önemli hadiselerden biridir. Ebeveynleri çocuklarını canlarının bir parçası olarak severler ki bu sevginin yansıması olarak pek çok anlamlı evlatla ilgili sözler dile getirilmiştir. Biz de sizin için evladınıza dair duygularınızı ifade etmenize yardımcı olarak evlatla ilgili sözler ve hadisler derledik.

EVLATLA İLGİLİ SÖZLER

Sizin için derlediğimiz bu anlamlı sözler içinden güzel olanları, beğendiklerinizi Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp gibi platformlardan paylaşabilirsiniz.

Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokamaz.

Babalar için erkek evlat gibi değildir kız evlat, kaç yaşına gelirse gelsin büyümez, büyüyemez.

Evlat, aç kalmaya razı olup doyurduğum.

Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır.

EvIadımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar…

Evlat, hayatta kokladığım en güzel koku.

Ayakta duracak halim yokken hayatta duracak nedenlerim var benim ben anneyim/babayım evlatlarım var benim...

Bütün dünyada bir tek güzel çocuk vardır. Bütün anneler de ona sahiptir.