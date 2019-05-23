Evlatla ilgili sözler: Kız ve erkek evlatla ilgili anlamlı sözler ve hadisler

Bir evlat, çocuk sahibi olmak insanın hayatındaki en önemli hadiselerden biridir. Ebeveynleri çocuklarını canlarının bir parçası olarak severler ki bu sevginin yansıması olarak pek çok anlamlı evlatla ilgili sözler dile getirilmiştir. Biz de sizin için evladınıza dair duygularınızı ifade etmenize yardımcı olarak evlatla ilgili sözler ve hadisler derledik.
Sizin için derlediğimiz bu anlamlı sözler içinden güzel olanları, beğendiklerinizi Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp gibi platformlardan paylaşabilirsiniz.
Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokamaz.
Babalar için erkek evlat gibi değildir kız evlat, kaç yaşına gelirse gelsin büyümez, büyüyemez.
Evlat, aç kalmaya razı olup doyurduğum.
Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır.
EvIadımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar…
Evlat, hayatta kokladığım en güzel koku.
Ayakta duracak halim yokken hayatta duracak nedenlerim var benim ben anneyim/babayım evlatlarım var benim...
Bütün dünyada bir tek güzel çocuk vardır. Bütün anneler de ona sahiptir.
Evlat, ağlarken cehennemi, gülerken cenneti gördüğüm.
Ben seni dürüst doğru ve hayırlı bir evlat ol diye yetişirdim ve Yüce Mevlama şükürler olsun ki sende öyle bir evlat oldun. Şimdi Mevlamdan tek dileğim evlatların da senin gibi olsun...
Bir çocuk sahibi oImaya karar vermek çok önemIidir, sonsuza dek yüreğinizin, bedeninizin dışında oImasını kabuI etmektir.
Bir annenin boynundaki en değerIi mücevher, evIadının sevgi doIu koIIarıdır.
Evlat, dualarımın içini dolduran varlığım.
Hani derler ya; önce can sonra canan bir kadın anne olduktan sonra o canda canan da yalnızca evlatlarıdır.
Küçük bir çocuk, paha biçilmez bir rahmettir.
Çocuklara iyilik etmek sıratı geçmeye sebeptir onlarla beraber yiyip içmek cehennemden kurtuluştur.
Evlat, nefes almamın en güzel varlık sebebi.
Gerçeği hayalinden daha güzel olup ve hayal edip elde ettikten sonra değeri azalmayan, aksine artan tek şey evlattır.
Evlat, canımın içi, gözüm, kulağım, elim.
Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.
Evlat sevgisi, Cehennem ateşine karşı perdedir.
Evlat gülümsemesi, tıbbın henüz keşfedemediği en kıymetli ağrı kesicidir.
Evlat, kalbin meyvesidir.
Cennette ferahIık ve sevinç evi deniIen öyIe gösterişIi bir yer vardır ki, oraya yaInız çocukIarı sevindirenIer girebiIir.
Bütün acılar sana değil, bana gelsin evladım.
Evlat, gözümün nuru doğan güneşim.
Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.
Evlat neydi tam olarak korktuğun yer, canın en tatlı yeri, baktığın gözün, tuttuğun ellerin, yürüdüğün ayakların, yemeğin, suyun, nefesin, ona gelmesin bana gelsin tüm acılar dediğin tek varlık…
Evlat, karşılık beklemeden sevdiğim.
Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur.
Meğer candan öte bir can daha varmış. Ve onun adı evlatmış.
Kötü bir şey olduğunda, keşke onun değil benim başıma gelseydi dediğin tek kişi evlattır.
Anne ile evlat arasında kopan tek bağ, göbek bağıdır.
Evlat, canı gönülden tek sarılanım.
Evlat, dünyanın en büyük saadetidir.
Tabii evlatla ilgili sözlerin en güzellerini ve anlamlılarını hadislerde bulabilirsiniz. Evlat sevgisine, çocuk sahibi olmaya dair hadisleri sizin için derledik.
”Her ağacın bir meyvası vardır. Gönülün meyvası da çocuktur.” (Hz. Muhammed s.a.v)
Evlâd kokusu, cennet kokusudur. Kenzül-İrfân; 339/847. (Menavîden)
Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur. Kenzül-İrfân; 338/844. (Menavîden)
Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın. Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7091.
Çocuğun ana-babası üzerindeki hakkı, ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir. İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 41 (Beyhâkîden)
Çocuklarınıza önce lâ ilâhe illallah cümlesini öğretiniz. TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 358, İbn Mahled, s: 142; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 158.
Allahtan korkun ve çocuklarınız arasında adâleti gözetin. Buhârî, Hîbe, 12-13. TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 356.
Bir kimse, bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse, bu (sözü) bir yalandır. Seçme Hadisler; 40/50. (Ahmed İbn-i Hanbelden)
Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz. 250 Hadis; 46/51. (Taberânîden)
"Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer; ne eksen tutar." (İmam Ali’den)
"Çocuklarınızı kendi zamanınızın âdetlerine göre eğitmekte ısrarcı olmayın; çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratılmışlardır." (İmam Ali’den)
"Aşırı kınama, inatçılık ateşini körükler." (İmam Ali’den)
Allah Resulü (s.a.a) buyurmuştur: "Çocuklarınıza eşit davranın; farklı davranacak olsanız dahi kızlarınızı üstün tutun!"
Resulullah (s.a.a) bir gün şöyle buyurdu: "Allah'ın rahmeti, çocuklarının iyi işler yapmasına yardımcı olan anne ve babanın üzerine olsun!"
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