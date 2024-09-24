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Evlenir evlenmez işine döndü! Pınar Deniz'in defiledeki halleri dile düştü: Herkese çarpa çarpa...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.09.2024 07:46
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Hamile olduğu iddiaları gölgesinde nikah kıyan Pınar Deniz evlenir evlenmez işinin başına döndü. Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda ve Andie MacDowell’ın da aralarında yer aldığı yıldızlarla aynı defilede yürüyen Pınar Deniz'in modellere çarptığı anlar dile düştü.

Evlenir evlenmez işine döndü! Pınar Deniz'in defiledeki halleri dile düştü: Herkese çarpa çarpa...

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde Roma'da evlendi. Hamile olduğu iddia edilen Deniz bu konuda sessizliğini korurken çift balayı yerine işe döndü.

Bir markanın güzellik elçisi olan oyuncu, Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda ve Andie MacDowell’ın da aralarında yer aldığı yıldızlarla aynı defilede yürüdü.

“Çünkü biz buna değeriz’i bir Türk kadını olarak temsil edeceğim için çok mutluyum” diyen Pınar Deniz beyazlar içinde sahneye çıktı.

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Zaman zaman kaynın da tutarak yürüyen Pınar Deniz'in podyum yürüyüşü dile düştü. Podyumdaki modellere çarpa çarpa yürüyen Pınar Deniz'i görenler "Çarpışan araba gibi", "Diğerlerinin çarpmasından sıyrılmaya çalışmaktan rahat yürüyememiş ki", "Ay bu ne okul koridorunda yürür gibi" yorumlarında bulundu.

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PINAR DENİZ PODYUM TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Pınar Deniz'in doğal güzelliğine ise beğeni yağdı. Pınar Deniz'in beyazlar içindeki haline "Çok duru ve güzel", "Çok doğal kadın", "Podyum aurası yok ama güzel kadın" yorumları yağdı.

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Pınar Deniz
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