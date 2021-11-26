Evlenme bağımlılığı olan kadın 5 kez evlendi! Televizyon programında deneyimini anlattı

“Evlenme Bağımlıları” programına şu anki erkek arkadaşı Geno ile katılan Compton, gerçek aşka inandığını dile getirdi. Idaho'da kendi spor salonunu işleten Compton, geçmişini erkek arkadaşına itiraf ederken epey çekindiğini söylüyor. Her defasında planlama yapmadan nişanlandığını ifade eden Compton’un en uzun evliliği 8 sene, en kısa olanı ise 8 ay sürdü.

“HER İNSANA GÜVENİYORUM”

Nişanlısı Geno ile yeni bir hayata başlamanın büyük bir heyecan olduğunu dile getiren Compton, “Çok çabuk aşık olup karşıma çıkan insana güveniyorum. Toplum sizi bir kez evlenip o insanla ölene kadar beraber olacağınıza inandırıyor ama maalesef işler her zaman öyle yürümüyor” dedi.



