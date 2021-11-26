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  4. Evlenme bağımlılığı olan kadın 5 kez evlendi! Televizyon programında deneyimini anlattı

Evlenme bağımlılığı olan kadın 5 kez evlendi! Televizyon programında deneyimini anlattı

26.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Benim Tuhaf Alışkanlığım” ve “Aşırı Pintiler” gibi televizyon programlarıyla ilgi çekmeyi başaran TLC bu sefer de evlilik bağımlılarını konu alan bir şovla gündeme geldi. Şovun en dikkat çeken isimlerinden biri 45 yaşındaki Amy Compton oldu. Dört evlenip boşanan Compton şimdilerde yeni aşkıyla beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Evlenme bağımlılığı olan kadın 5 kez evlendi! Televizyon programında deneyimini anlattı

“Evlenme Bağımlıları” programına şu anki erkek arkadaşı Geno ile katılan Compton, gerçek aşka inandığını dile getirdi. Idaho'da kendi spor salonunu işleten Compton, geçmişini erkek arkadaşına itiraf ederken epey çekindiğini söylüyor. Her defasında planlama yapmadan nişanlandığını ifade eden Compton’un en uzun evliliği 8 sene, en kısa olanı ise 8 ay sürdü.

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“HER İNSANA GÜVENİYORUM”

Nişanlısı Geno ile yeni bir hayata başlamanın büyük bir heyecan olduğunu dile getiren Compton, “Çok çabuk aşık olup karşıma çıkan insana güveniyorum. Toplum sizi bir kez evlenip o insanla ölene kadar beraber olacağınıza inandırıyor ama maalesef işler her zaman öyle yürümüyor” dedi.

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