Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

Eski oyuncu Merve Boluğur yeni girişimleri ve özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. DJ sevgilisiyle evlenme yolunda ilerleyen Boluğur, aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

MERVE BOLUĞUR'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Merve Boluğur, DJ sevgilisiyle yeni pozunu paylaştı.

O poza, "İyikim" yazıp kalp emojisi koydu.

Boluğur'un sevenleri, "Aşk kadın", "Hep mutlu olun" gibi yorumlar yaptı.

"DELİ OLSAYDIM BAKIRKÖY'DE OLURDUM"

Boluğur geçtiğimiz gün, bir sosyal paltformda kendisi hakkında yazılanları okuyup yorumladığı bir video paylaştı.

O videoda, "Eskiden biraz daha Merve Boluğur olmaya çalışıyordum bir yerlere gelmeye, ekstra kendimi göstermeye çalışıyordum. Şuan ihtiyacım kalmadı çünkü artık ben bir markayım" dedi.

Devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Kendi gibi olma cesareti gösteren Türkiye'deki kadınlar ya hafif meşrep olarak adlandırıldı ya da deli sıfatı gösterildi. Deli olsaydım burada olmazdım. Bakırköy'de olurdum. Son derece zeki ve akıllı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Bunu bir megolaman değil özgüven göstergesi olarak söylüyorum." diye konuştu.



