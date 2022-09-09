MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

09.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ sevgilisinden aldığı evlenme teklifiyle son zamanlarda magazin gündemini alt üst eden Merve Boluğur, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımı ile gündeme geldi.

Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

Eski oyuncu Merve Boluğur yeni girişimleri ve özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. DJ sevgilisiyle evlenme yolunda ilerleyen Boluğur, aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

MERVE BOLUĞUR'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Merve Boluğur, DJ sevgilisiyle yeni pozunu paylaştı.

Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

O poza, "İyikim" yazıp kalp emojisi koydu.

Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

Boluğur'un sevenleri, "Aşk kadın", "Hep mutlu olun" gibi yorumlar yaptı.

Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

"DELİ OLSAYDIM BAKIRKÖY'DE OLURDUM"

Boluğur geçtiğimiz gün, bir sosyal paltformda kendisi hakkında yazılanları okuyup yorumladığı bir video paylaştı.

Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

O videoda, "Eskiden biraz daha Merve Boluğur olmaya çalışıyordum bir yerlere gelmeye, ekstra kendimi göstermeye çalışıyordum. Şuan ihtiyacım kalmadı çünkü artık ben bir markayım" dedi.

Evlenme teklifi alan Merve Boluğur'dan romantik paylaşım!

Devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Kendi gibi olma cesareti gösteren Türkiye'deki kadınlar ya hafif meşrep olarak adlandırıldı ya da deli sıfatı gösterildi. Deli olsaydım burada olmazdım. Bakırköy'de olurdum. Son derece zeki ve akıllı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Bunu bir megolaman değil özgüven göstergesi olarak söylüyorum." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadıEn İyi Arkadaşım'ın Alara'sı koca kız oldu! Görenler gözlerine inanamadı
Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklamaDev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama
Fenomen gelin adayından olay kalça dansı! Fenomen gelin adayından olay kalça dansı!
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Merve Boluğur magazin sevgilisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Neye uğradıklarını şaşırdılar: Yalan yok komutanım görüyorsunuz

Neye uğradıklarını şaşırdılar: Yalan yok komutanım görüyorsunuz

"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Tekin'den yeni açıklama

"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Tekin'den yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam

Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam

Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...

Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...

Gelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktı

Gelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktı

İlginizi Çekebilir

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.