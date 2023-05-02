Evlenmek üzere olan Şeyma Subaşı hakkında yeni iddia! 'Davetliler şaşkın çünkü...'

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmek için gün sayan Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisiyle gündeme gelmişti. Düğününe ablası Kübra Açıl'ı davet etmemesiyle de olay olan Subaşı düğününe 12 kişiyi çağırmıştı.

"Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun" açıklamasını yapan Acun Ilıcalı'nın eski karısı hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

DAVETLİLER ŞAŞTI KALDI

Konuşa Konuşa Youtube kanalındaki iddiaya göre Subaşı davetlilere sadece davetiye gönderdi. Açıklamada "Davetlilere sadece davetiye gönderilmiş. Davetliler şaşkın ne otel ne masraflarıyla ilgili bilgi verilmemiş. Uçak da otel de kendilerine ait. Duyduğuma göre davetliler şaşkınmış" denildi.

Bu iddia sosyal medyada gündem oldu. İddiayı görenler "Herkes Acun mu?" yorumları yaptı.



