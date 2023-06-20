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  4. Evlerinin önünde bir anda yaşlı kadına ve torununa saldırdı! Kollarından tutup yere attı, yetmedi yerlerde sürükledi

Evlerinin önünde bir anda yaşlı kadına ve torununa saldırdı! Kollarından tutup yere attı, yetmedi yerlerde sürükledi

20.06.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Bordeaux şehrinde kaydedilen görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Afrika kökenli olduğu iddia edilen bir kişi eve girip kapılarını kapatmak üzere olan büyükanne ve torununa saldırdı. Kapıyı iterek içeri giren saldırgan büyükanne ve torununu kollarından tutarak yere attı ve ardından yerlerde sürükledi.

Fransa'nın Bordeaux şehrinde kaydedilen ve infial yaratan görüntülerde Afrika kökenli olduğu iddia edilen bir göçmen, evlerine girmek üzere olan büyükanne ve torununu önce uzaktan izledi. İkilinin evine girdiği sırada koşarak yanlarına gelen saldırgan kapıyı ittirerek içeri doğru adım attı. Ardından ise büyükanne ve torununu kollarından tutarak dışarı doğru attı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

KAPAK YENİ7

Olay sosyal medyadan paylaşılmasından sonra tepkilere neden oldu. Eski Fransa cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, "Ne kadar korkunç. Bugün Bordeaux. Ülkemize yaptıkları bu. Fransızlar, uyanın" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa saldırı

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