Evlerinin önünde bir anda yaşlı kadına ve torununa saldırdı! Kollarından tutup yere attı, yetmedi yerlerde sürükledi

Fransa'nın Bordeaux şehrinde kaydedilen ve infial yaratan görüntülerde Afrika kökenli olduğu iddia edilen bir göçmen, evlerine girmek üzere olan büyükanne ve torununu önce uzaktan izledi. İkilinin evine girdiği sırada koşarak yanlarına gelen saldırgan kapıyı ittirerek içeri doğru adım attı. Ardından ise büyükanne ve torununu kollarından tutarak dışarı doğru attı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Olay sosyal medyadan paylaşılmasından sonra tepkilere neden oldu. Eski Fransa cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, "Ne kadar korkunç. Bugün Bordeaux. Ülkemize yaptıkları bu. Fransızlar, uyanın" ifadelerini kullandı.

