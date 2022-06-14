Evleriniz için paslanmaz, çizilmez en iyi tencere markası önerileri

Yemek yapmanın tecrübe işi olduğuna inanıyorsanız en doğru ürünleri seçmenin önemli olduğunu bilirsiniz. Kimi tencereler bulaşık teli gibi sert bir yüzeye maruz bırakıldığında çizilir ve paslanma tehlikesi ile karşı karşıya gelir. "Tencere nasıl parlatılır?" diye çare ararken parlaklığını yitirmeyen tencereler keşfedebilirsiniz. Varlığından haberdar olup bir türlü alma fırsatı yakalayamadığınız ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz? Gelin, mutfağınızda şıklığıyla göz kamaştıracak ve sağlıklı şekilde yemek pişirebileceğiniz paslanmaz ve çizilmez tencerelere hep birlikte bakalım.

1. Her evde olması gereken Tefal Icone 8 Parça Paslanmaz Çelik Tencere Seti

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Mutfaklarınıza parça parça farklı boyutlarda tavalar, tencerelerden almaktan sıkıldıysanız tek seferde bir set alarak rahat edebilirsiniz. En iyi tencere markası sayılan Tefal, Icone 8 parçalık tencere seti ile göz dolduruyor. Sette yer alan çeşitli boyutlara sahip tencereler ile ister pilav ister ara sıcaklarınızı kolaylıkla pişirebilirsiniz. Ürünün silikon kulp özelliği, cağınızı dolduran tencereler arasında geçiş yaparken elinizi yakmanızı engeller. Tefal Icone 8'in cam kapakları, yemeğinizi görerek zamanlama konusunda hata yapmamanızı sağlar. Bu sayede yemeğin pişme süresini ve diriliğini cam kapak sayesinde rahatlıkla görebilirsiniz. Mutfakta hareketinizi kolaylaştıran ergonomik özelliklere sahip paslanmaz çelik tencere seti isteyen ve "En iyi tencere markası nedir?" diye merak eden biriyseniz bu ürünü mutlaka inceleyin.

2. Olmazsa olmaz: Karaca Platinium Paslanmaz Çelik 17 Parça Çeyiz Tencere Seti

Kalabalık bir masada yemek yemeyi ya da zaman geçirmeyi seven biri misiniz? Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar tüm ihtiyaçlarınızı gideren ve sevdikleriniz ile sosyalleşebileceğiniz yemekleri hazırlamanızı sağlayan Karaca Platinium Paslanmaz Çelik 17 Parça Çeyiz Tencere Seti tam size göre! Çeşitli hacme ve boyutlara sahip 5 tencere, 3'lü cezve seti ve çaydanlık bulunan set, uzun ömürlü kullanım vadediyor. Ürünün homojen ısı iletimi özelliği, yiyeceklerinizin eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Paslanmaz çelikten üretilen set, şık tasarımı ile alanların beğenisini topluyor. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz evladiyelik bir set arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmanızı öneririz.

3. Fırın ve kızartma dostu: Korkmaz Gusto Plus

Fırında yemek pişirmek için genellikle cam kaplar ya da fırın tepsileri kullanılıyor. Fırında yemek pişiren tencerenin dayanıklı ve güvenilir bir yapıda olması bekleniyor. Korkmaz Gusto Plus Tencere; yapışmaz ve çizilmez yapısı sayesinde rakiplerinden ayrılıyor. Ürünün yüksek ısı iletkenliği ve alüminyum döküm gövdesi, ısıyı uzun süre muhafaza eder ve güveç lezzetinde yemekler yapmayı sağlıyor. Tamamen doğal malzeme kullanılarak çevre dostu teknoloji ile üretilen volkanit görünümlü PTFE kaplaması ve yüksek ısıya dayanıklı silikon dış kaplaması sayesinde çok az yağ kullanarak lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Çizilmeye karşı ekstra direnç gösteren bu ürüne göz atmaya ne dersiniz?

4. Kullanışlı ve pratik: SOONHUA Kızartma Tavası

Bulaşık yıkamak, yemek yapmayı düşündüğünüzde hesaba katmanız gereken adımlardan biri. Bazı ürünler bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmadığı için yemek yapmak daha da zorlaşabilir. SOONHUA Kızartma Tavası, bu endişenizi ortadan kaldırıyor. Kızartma tavasını çizilme riski olmaksızın bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilir, zamandan ve su israfından tasarruf edebilirsiniz. Çizilmeye ve paslanmaya dayanıklı olan ürün, yapışmaz özelliği sayesinde "Tencere yanığı nasıl çıkar?" gibi soruları dert etmeden yemek yapmayı sağlıyor. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde eşit şekilde ısı dağılımı sağlayan ürün; ızgara, fırın ya da indüksiyon ocaklarda rahat kullanıma uygun.

5. Akıllı kullanım vadeden Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Tava

İçgüdüleriniz ya da göz kararınız ile yemek yaparken tavanızda hiç hesapta olmayan yanıklar ile karşılaşabilirsiniz. Yanık problemi yaşamak istemeyen biriyseniz thermo-signal özelliği bulunan Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Tava tam size göre olabilir! Ürünün yemeğin pişmeye başladığını haber veren özelliği, yapışma sorununu ortadan kaldırır. PFOA içermeyen tava; indüksiyon, elektrik ve fırın için kullanıma uygun. Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Tava ile ağzınızı sulandıracak bir akşam yemeğine kavuşabilirsiniz. Çizilmeye dayanıklı olan kaplaması ile uzun süre kullanım vadeden ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın!

6. WMF Permadur Advance Kızartma Tavası ile kendi mutfağınızın şefi olun

Şeflerin ince ince doğradıkları sebzeleri tavaya atışını herkes hayranlıkla izler. Peki, neden kendi mutfağınızın şefi gibi hissetmeyesiniz? WMF Permadur Advance Kızartma Tavası, şık görünümü ve sağlığa duyarlı özellikleri ile göz dolduruyor. 260 °C'ye kadar ısıya dayanıklı ve fırında kullanıma uygun olan ürün ile az yağ kullanarak lezzetli yemekler hazırlamanıza imkân sağlıyor. Kızartma için çizilmeyen yapışmaz malzeme kullanılan tava, paslanmaz çelik ile üretildiği için uzun ömürlü kullanıma sahip. Mutfakta malzeme israf etmeden profesyonel şekilde çalışarak âdeta şef imzası atmak isteyenler bu tavaya göz gezdirebilir.

7. Zwilling Kızartma Tenceresi ile alabildiğine kızartma yapın

Sebzelerinizi doğrayıp sularını süzdükten sonra kızartmak için parçalara ayırdınız ancak eşit pişirme konusunda endişeleriniz varsa doğru yerdesiniz. Zwilling Kızartma Tenceresi ile sebzeleri parçalara bölmeden tek seferde kızartma şansınız var! Ürünün 3 litre hacmi olması sayesinde istediğiniz kadar sebzeyi tek seferde eşit derecede kızartabilirsiniz. 20 cm ölçülerinde paslanmaz çelikten üretilen kızartma tenceresi, dayanıklı yapısı ile mutfağınızda uzun ömürlü kullanım vadeder. Ürünü daha yakından inceleyip sepetinize atarak lezzetli kızartmalar yapmaya başlayabilirsiniz.

8. Hafifliği ile tercih edilen Manheim 7 Litre Düdüklü Tencere

Düdüklü tencere yardımıyla hızlıca lezzetli yemekler hazırlayan biriyseniz sıradaki önerimiz tam size göre! Manheim 7 Litre Düdüklü Tencere ile birbirinden lezzetli et ve sebze yemeklerini kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Yemeğiniz piştikten sonra ocak üzerinden başka bir yere ürünü kolayca taşıyabilirsiniz. Hafif yapısı ve kaliteli kulpları olan tencere, bulaşık makinesinde yıkamaya uygun. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, süper kapsül taban teknolojisine sahip. Böylece yanma sorunu ile karşılaşmanız oldukça az. 7 litrelik hacmi sayesinde kalabalık sayıdaki misafirlerinize ustalıkla yemekler hazırlayabilir, sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Manheim markalı düdüklü tencere ile en kaliteli tencere markasını deneyimleme fırsatı bulmaya ne dersiniz?

9. Emsan Demre Kapaksız Sos Tenceresi ile yemeklerinize son dokunuşu yapın

Yemeklerinizi lezzetli kılan en önemli detaylardan biri, kullanılacak sosu doğru şekilde ayarlamak. Akışkan özellikteki soslar için uygun materyale sahip tencereler bulmanız gerekir. Örneğin, bir pilav tenceresinde sos yapmak tencerenin özelliğine uymayabilir. Bu nedenle sıvıların başka bir kaba dökülmeden aktarılabileceği daha derin yapıdaki kaplara ihtiyaç duyabilirsiniz. Emsan Demre Paslanmaz Çelik Sos Tenceresi, kullanışlılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ömür boyu garanti imkânı sunan ürün, domates soslu yemeklerinize ya da tatlılarınıza yakışacak sosları rahatlıkla hazırlamanızı sağlar. Birbirinden güzel soslar hazırlamak isteyenler bu ürüne şans verebilir.

10. Karnıyarıktan çorbaya: Jumbo Milas 8 Parça Paslanmaz Çelik Tencere Seti

Birer adet 20 cm, 22 cm ve 24 cm tencere ve 1 adet 24 cm karnıyarık tenceresinden oluşan Jumbo Milas 8 Parça Paslanmaz Çelik Tencere Seti, kalitesi ile kendinden söz ettiren tencere setleri arasında bulunuyor. Çelik materyalden üretilen tencere seti, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. Çeşitli boy ve şekli olan tencerelerin her birini birbirinden farklı yemekler için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Setin içinde karnıyarık tenceresinin de bulunması, diğer markadaki setlere göre daha fazla kullanım alanı sağlıyor. Mutfağınızda elinizden düşürmeyeceğiniz sete göz gezdirmeye ne dersiniz?

11. Evinizin dostu: Karaca Florya 6 Parça Siyah Antibakteriyel Kulplu Çelik Sahan Set

Mutfağını yenilemek isteyen ya da yeni taşınan kişiler, mutfak için gerekli olan temel eşyaları baştan aşağıya taramaya başlar. Sırada tek başına veya az kişi ile yaşayanların mutfakta elinden düşürmeyeceği harika bir önerimiz var. Karaca Florya 6 Parça Siyah Antibakteriyel Kulplu Çelik Sahan Set'in mütevazı eviniz için uygun kriterleri karşılar ve günün sonunda pratik temizliği ile daha az yorulmanızı sağlar. Setin antibakteriyel kulpları kir tutmayacak şekilde üretildiği için maksimum hijyen sunar. Mutfakta fazla zamanınız geçmesin, bırakın Karaca'nın sahan seti temponuza ayak uydursun.

12. Geri dönüştürülebilir: Lava Metal Döküm Tencere

Karbon ayak izi, iklim krizi ve dünyayı daha az kirletme gibi konular gündelik hayata dahil olan meseleler arasında bulunuyor. Mutfağınızda kullandığınız tencerelerin yıllar sonra ömrü tükendiğinde dünyaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşeceğini bilmek içinizi ferahlatabilir. Lava Metal Döküm Tencere, çevre dostu olması ile takdir ediliyor. Ürünün yapışmaz dökümü sayesinde ve "Tencere nasıl temizlenir?" diye düşünmeden pratik biçimde temizleniyor. Bu sayede ovalamak gibi ekstra zahmetten kurtarıyor. Fırın ve ocak tiplerindeki pişirme yöntemlerinde kullanıma uygun olan ürün, yemekteki besin öğelerinin korunmasını sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor.

13. Tane tane pilavın sırrı: Emsan Perge 28 cm Pilav Tenceresi

Mutfak için âdeta bir sürüş belgesi niteliğinde olan pilav yapmanın maharet gerektirdiğini büyüklerinizden duymuş olabilirsiniz. Tel tel ayrılan pilav için iyi bir tencere olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. Emsan Perge Pilav Tenceresi, 28 cm oluşu ile tüm beklentileri karşılıyor. Dayanıklı yapısı ve kaliteli malzemesi ile uzun yıllar boyunca pişirdiğiniz pilavlara övgüler yağdırabilirsiniz. Kalabalık misafirlerinize yetecek kadar pilav pişirebileceğiniz ürün, makul fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Siz de pilav tenceresine ihtiyaç duyan biriyseniz ürünü yakından incelemeye ve sepetinize eklemeye ne dersiniz?

14. Buharın gücü: UPKOCH 3 Katlı Paslanmaz Çelik Buhar Tenceresi

Çok fazla alan işgal etmeden ve yağlı ürün tüketmeden yemek yapma fikri kulağa ne kadar cazip geliyor değil mi? Özellikle farklı mutfak tarzlarını denemeye meraklı olanlar buraya! "Denizden babam çıksa yerim." diyen bir deniz mahsulü sevdalısıysanız UPKOCH 3 Katlı Paslanmaz Çelik Buhar Tenceresi tam size göre. Günlük kullanıma uygun olarak dizayn edilmiş tencerelere kıyasla UPKOCH markalı tencere, yüksek verim ve tam performans elde etmenizi sağlar. Ürünün her katında senkronize olarak üç farklı ürün pişirebilirsiniz. Balık, ıstakoz, midye ve yengeç gibi kabuklu deniz canlıları; sığır, koyun ve dana gibi kırmızı et ya da kanatlı hayvanları buharda pişirip yumuşatabilirsiniz. Buhardan oluşan su damları yiyeceklerinizin tadına ve dokusuna karışmayacağı için yemeğinizi keyifle yiyebilirsiniz. Asya mutfağına özgü ramenler pişirebilir ya da kendinize Türk usulü bir Ege sofrası kurabilirsiniz.