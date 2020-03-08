Evli adamla aşk yaşayan Ece Erken Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu?

Ece Erken, evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından sevgilisinin aylar önce boşanma davası açtığını öne sürerek kendisini savunmuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım da yaklaşık 3 ay önce bu ilişkiden haberdar olmuştu. Benan Mahmutyazıcıoğlu Erken'in açıklamalarının ardından kocasıyla birlikte pozlarını paylaşarak Erken'in iddia ettiği tarihlerde ayrılığın olmadığını söylemişti.

Ece Erken’in yasak aşk iddialarını gündeme gelmesinin ardından Söylemezsem Olmaz programından kovulduğu öne sürüldü.

Söylemezsem Olmaz programının diğer sonuncusu olan Bircan Bali de bundan sonra programda olmayacak.

ECE ERKEN'DEN YANIT!

Sosyal medyada bu iddiaların yayılmasının ardından Erken hemen bir paylaşım yaptı. Ece Erken iddiaları yalanlarken pazartesi Bircan Bali ile yayında olacaklarını söyledi ve şunları yazdı:

"Asılsız dedikodulara inanmayın. Bir de kendi yazdıkları senaryolara inananlar var; isim bile bulmuşlar tövbe tövbe..."



