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Evli Hakan Çalhanoğlu fena yakalandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Milan'da top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında sular durulmuyor. Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Gündoğdu'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Hakan Çalhanoğlu öyle bir yakalandı ki iddiaları doğrular nitelikte.

Evli Hakan Çalhanoğlu fena yakalandı!

Hakan Çalhanoğlu geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin geçenlerde boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları boşanma iddialarını güçlendirdi.

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Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili hala bir açıklama yapmamışken bu kez sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcu, Milano'da yabancı bir güzelle eğlendi .

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Futbolcunun İtalya-Milano'daki Just Cavalli Club'da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İkili birbirlerini Instagram'dan da takip ediyor.

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Hakan – Sinem Çalhanoğlu çifti daha önce de futbolcunun bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Anita Latifi yüzünden zor günler geçirmişti. Anita Latifi'nin 'hamileyim' iddiası üzerine mahkemeye başvuran Hakan Çalhanoğlu, iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamıştı.

Brezilyalı Jaqueline Pinheiro'nun Instagram paylaşımları;

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hakan çalhanoğlu çapkınlık ihanet milli yıldız

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
zinhar iftira fetö düzmecesi biz müslümanız camiye gider çıkışta karı kıza laf atmayız , oruç tutmuyor diye adam döver ama asla oruç yemeyiz,umreye gider 3 gün sonra karı kız kovalamayız garibana ekmek verip kafasını çevirince çalmayız..yersen!
rabbim böyle dindar gençlerimizi çok eylesin.Umreye de gitmiş.Allahım esirgesin.
O FOTOĞRAFIN GÜNCEL OLDUĞU NEREDEN BELLİ ? EVLENMEDEN ÖNCESİNE AİT OLABİLİR.
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