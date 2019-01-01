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Evlilik bitince dostluk da bitti! Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, çiftin boşanmasıyla beraber tarafını seçti. Yakın arkadaş olan Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi.

Evlilik bitince dostluk da bitti! Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı birbirini sildi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile olan samimiyeti ile sık sık gündeme geliyor. Çiftin ani bir kararla boşanmasının ardından Oğulcan Engin de tarafını seçti.

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Oğulcan Engin, her anında birlikte olduğu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından Subaşı'yı sosyal medya hesabından silerek tarafını belli. Şeyma Subaşı da Oğulcan Engin'i Instagram'dan takipten çıkartarak tepkisini belli etti.

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Şeyma Subaşı ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz sene 'Survivor'un 'Bil Bakalım' oyununda beraber yarışmış ve birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını kelimeleri anlatırken belli etmişlerdi. Ayrıca ikili birlikte partilere de gidiyor ve sık sık fotoğraf paylaşıyorlardı.

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Oğulcan Engin ve Şeyma Subaşı oğulcan engin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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