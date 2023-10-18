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Evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddia edilmişti! Metin Akpınar harekete geçti

18.10.2023 12:29 | Son Güncelleme:
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden iki kız babası olduğu ortaya çıkmış ve bu haber çok konuşulmuştu. Akpınar'ın evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddia edilmişti. İddiaların ardından ünlü isim harekete geçti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikizleri olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. "36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu" diyen Akpınar'ın bir de oğlu olduğu iddia edildi.

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DAVA AÇACAK

Habertürk'te yer alan habere göre bu iddiaların ardından harekete geçen Metin Akpınar iddiaları sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay'a dava açacak.

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"GÖBEK ADI METİN VE ALMANYA'DA YAŞIYOR"

Onur Akay açıklamasında "Metin Akpınar’ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya’da yaşıyor. Genç Metin’i büyüten aile Genç Metin'in Metin Akpınar’a babalık davası açmasını istiyor. Metin Akpınar emin olun ki oğlunu benim yazımla öğrenmiyor ama eşi Göksel Özdoğdu Akpınar benim yazımla öğrenecek.

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Genç Metin’in annesinin de Suphiye Orancı olduğunu söyleyenler var. Ancak annesi başka bir kadın bile olsa ikizlerin öz ağabeyi oluyor. Çocuklarının beklediği şeyin sadece sevgi ve sıcak ilişki olduğunu maalesef ki anlayamayan Metin Akpınar’ın, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatının bir gün film olacağı da kesinleşti.” cümlelerine yer vermişti.

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