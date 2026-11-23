NVIDIA'dan ayrılan Jensen Huang, bu kez şirket içindeki çalışma kültürüne ilişkin iddialarla gündemde.

ÇALIŞANLARINA YÖNELİK AĞIR TEHDİTLERDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

The New York Times'ın haberine göre, mevcut ve eski 12'den fazla NVIDIA çalışanı, Huang'ın yıllar boyunca sergilediğini öne sürdükleri kötü davranışları anlattı.

Çalışanların iddialarına göre Huang, toplantılarda insanları son derece ağır ifadelerle azarlıyor, kollarını koparmak, kalplerini sökmek veya kafalarını koparıp beyinlerine işemekle tehdit ediyordu.

Bir başka anlatıma göre Huang, yöneticilerin bulunduğu bir odada dolaşarak onları öldüreceğini söyledi. Ardından yaşı daha büyük bir çalışana, herkesin onun ölmesini istediğini belirtti.

İddialara göre NVIDIA'da çalışanların herkesin önünde aşağılanması, işin normal bir parçası olarak kabul ediliyordu.

İTİRAZ EDEN İK ÇALIŞANININ İŞTEN ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Haberde, çalışanlara yönelik bu muameleye itiraz eden bir insan kaynakları personelinin daha sonra işten çıkarıldığı da öne sürüldü.

İddiaya göre Huang, söz konusu çalışan işten çıkarılmadan önce onun şirket için "uygun kişi" olmadığını söyledi. The New York Times'ın aktardığına göre çalışan, daha sonra 1 milyon doları aşan bir uzlaşma anlaşmasına vardı.

Ortaya çıkan bu yeni iddiaların başka hukuki süreçlere veya düzenleyici kurumların adımlarına yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

NVIDIA YÖNETİMİ GERİ DÖNÜŞÜNE KAPIYI KAPATMIŞTI

Jensen Huang, bu ayın başında birden fazla evlilik dışı ilişki yaşadığına yönelik iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.

Bu iddialar arasında, ABD istihbaratının Çin istihbarat servisiyle bağlantılı olduğunu değerlendirdiği bir kadınla ve doğrudan kendisine bağlı bir NVIDIA çalışanıyla yaşadığı ilişkiler de bulunuyordu.

NVIDIA yönetim kurulu ise Huang'ı yeniden CEO olarak göreve getirme niyetinde olmadığını açıkça ortaya koyarak Huang'ın şirkete geri dönüşüne kapıyı kapatmıştı.

Ancak NVIDIA'nın şirket içi bir tartışma başlığında yapılan 1.600'den fazla yorumda, yönetim kurulundan Huang'ın yeniden göreve getirilmesi istendi.

Kaynak: TweakTown