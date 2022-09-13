Evlilik eş anlamlısı nedir? Evlilik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize geçmişten bugüne kadar birçok farklı dilden sözcük gelmiştir. Bazı sözcükler gerçek anlamında kullanılırken bazıları ise mecazi anlamda kullanılmaktadır. Evlilik kelimesinin Evlilik kelimesi herhangi birinin evli olduğu manasına gelmektedir. Yani evli olma durumudur. İsim olarak kullanılan bu kelimenin yanına başka bir kelime gelebilir. Evlilik sözleşmesi, evlilik birliği gibi birleşik kelimelerde de evlilik sözcüğü kullanılmaktadır.
Evlilik sözcüğünün birden fazla eş anlamlısı mevcuttur. Bu eş anlamlı sözcükler günlük konuşmada veya cümle içerisinde birbiri yerine sıklıkla tercih edilmektedir. Evliliğin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "baş göz olmak"tır. "Baş göz olmak" başta olmak üzere evlilik kelimesiyle benzer anlamı taşıyan eş anlamlıları:
Evlilik kelimesi yerine aynı manaya gelen bir kelime kullanıldığında cümlenin anlamında herhangi bir anlam bozukluğu olmamaktadır. Ancak yine de eş anlamlı kelimelerin hangi amaçla ve hangi anlamla kullanıldığını bilmek oldukça önemlidir.
Evlilik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse: