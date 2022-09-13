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Evlilik eş anlamlısı nedir? Evlilik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde aynı anlamı taşıyan birçok kelime birbiri yerine kullanılabilir. Bu kelimeler genellikle birbirinden farklı yazılır ama benzer veya aynı anlamları taşır. Bu tarz kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Evlilik kelimesiyle de tam olarak aynı anlama gelmese de benzer anlamlara gelen ve farklı yazılan kelimeler vardır. Peki, evlilik kelimesinin eş anlamı nedir?

Evlilik eş anlamlısı nedir? Evlilik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize geçmişten bugüne kadar birçok farklı dilden sözcük gelmiştir. Bazı sözcükler gerçek anlamında kullanılırken bazıları ise mecazi anlamda kullanılmaktadır. Evlilik kelimesinin Evlilik kelimesi herhangi birinin evli olduğu manasına gelmektedir. Yani evli olma durumudur. İsim olarak kullanılan bu kelimenin yanına başka bir kelime gelebilir. Evlilik sözleşmesi, evlilik birliği gibi birleşik kelimelerde de evlilik sözcüğü kullanılmaktadır.

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Evlilik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Evlilik sözcüğünün birden fazla eş anlamlısı mevcuttur. Bu eş anlamlı sözcükler günlük konuşmada veya cümle içerisinde birbiri yerine sıklıkla tercih edilmektedir. Evliliğin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "baş göz olmak"tır. "Baş göz olmak" başta olmak üzere evlilik kelimesiyle benzer anlamı taşıyan eş anlamlıları:

  • Baş göz olmak
  • Dünyaevi
  • Kurum
  • Nikâh

Evlilik kelimesi yerine aynı manaya gelen bir kelime kullanıldığında cümlenin anlamında herhangi bir anlam bozukluğu olmamaktadır. Ancak yine de eş anlamlı kelimelerin hangi amaçla ve hangi anlamla kullanıldığını bilmek oldukça önemlidir.

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Evliliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Evlilik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu çocukların sonu kesin evlilik olacak.
  • Kızımız sonunda âşık olduğu çocukla baş göz oldu.
  • Onlar da nihayet dünya evine girdiler.
  • Yeni evlenmiş biri olarak sana soruyorum, bu kurum hakkında ne düşünüyorsun?
  • Yakında nikâhımız vardı bu yüzden eve büyük bir debdebe hâkimdi.
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