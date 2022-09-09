Ara eş anlamlısı nedir? Ara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilin dinamik yapısı zaman içerisinde kelimelerin kullanımında ve anlamlarında farklılıklar yaşatmıştır. Yeni ihtiyaçlar, yeni sözcükleri doğurmuş ve nihayetinde dilde anlam genişliği sağlanmıştır. Türkçe de zaman içerisinde bu değişimlerden etkilenmiştir. Yabancı dillerden yeni sözcükler alarak ya da çeşitli kelimeler türeterek yeni kelime ihtiyaçları gidermeye çalışmıştır. Eş anlamlılık da bu durumun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tüm dillerde olduğu gibi Türkçede de eş anlamlı kelimelere oldukça sık rastlanılmaktadır. Eş anlamlılık birbirinin yerine geçebilen ve anlam olarak birbirini karşılayabilen kelimeler için kullanılmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri olan bir sözcük de "ara"dır. Peki, ara kelimesinin eş anlamı nedir?
Ara kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre ara kelimesinin anlamı:
Bu tanımlara göre ara kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu daha var: Ara kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu yüzden eş anlamlı kelimeleri seçerken cümle anlamına bakmamız gerekir. Örneğin mesafe ve aralık kelimesi, antrakt ile aynı anlamı taşımaz. Aranın eş anlamlısı kelimeler: