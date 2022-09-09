Ara eş anlamlısı nedir? Ara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilin dinamik yapısı zaman içerisinde kelimelerin kullanımında ve anlamlarında farklılıklar yaşatmıştır. Yeni ihtiyaçlar, yeni sözcükleri doğurmuş ve nihayetinde dilde anlam genişliği sağlanmıştır. Türkçe de zaman içerisinde bu değişimlerden etkilenmiştir. Yabancı dillerden yeni sözcükler alarak ya da çeşitli kelimeler türeterek yeni kelime ihtiyaçları gidermeye çalışmıştır. Eş anlamlılık da bu durumun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tüm dillerde olduğu gibi Türkçede de eş anlamlı kelimelere oldukça sık rastlanılmaktadır. Eş anlamlılık birbirinin yerine geçebilen ve anlam olarak birbirini karşılayabilen kelimeler için kullanılmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri olan bir sözcük de "ara"dır. Peki, ara kelimesinin eş anlamı nedir?

Ara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ara kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre ara kelimesinin anlamı:

İki şeyi bölen uzaklık, aralık, boşluk, mesafe İki durumu birbirinden ayıran zaman Kişilerin ya da grupların birbirine karşı olan durum veya ilgisi İç kısım Bir şey izlerken veya dinlerken verilen kısa zaman Yan olarak sıradaki kişilerin birbirine olan uzaklıkları Spor müsabakalarında sporcuların dinlenmek ve taktik almak için yararlandıkları süre

Bu tanımlara göre ara kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu daha var: Ara kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu yüzden eş anlamlı kelimeleri seçerken cümle anlamına bakmamız gerekir. Örneğin mesafe ve aralık kelimesi, antrakt ile aynı anlamı taşımaz. Aranın eş anlamlısı kelimeler:

Mesafe

Fasıla

Aralık

Antrakt

Çatlak

Aranın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Zamanla mesafelerde kapanmıştı.

Filmin ikinci fasılasından önce küçük bir mola verdik.

Yol uzun olduğu için aralıklarla mola verip öyle gittik.

Tiyatro perdeyi indirip antrakt verince dışarıya hava almaya çıktık.

İki sevgili bulutların çatlağında el ele tutuşmuş yürüyordu.



