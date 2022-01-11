MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam var mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman?

Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam var mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman?

11.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sumru Yavrucuk, Sarp Akkaya ve Gökçe Eyüboğlu'nun paylaştığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, FOX ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Evlilik Hakkında Her Şey'in, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam var mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan, senaristliğini Toprak Karaoğlu'nun üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split dizisinin uyarlaması olarak seyirciyle buluştu. Dizinin, 11 Ocak Salı akşamı, yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? İşte yanıtı...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmeyen dizi, bu hafta artan koronavirüs vakaları nedeniyle yayınlanmayacak. Başrol oyuncularından Gökçe Bahadır ve Yiğit Kirazcı'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, dizinin çekimlerinin durmasına neden olmuştu. En son 14. bölümüyle ekrana gelen dizi, 18 Ocak Salı günü yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. 11 Ocak Salı akşamı ise dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam var mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman?

11 OCAK SALI FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:00 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)
00:45 Maske Kimsin Sen?
04:15 Kefaret
06:00 Kadın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı neden yok?
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Esnaflar istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme! İşte detaylar…

Esnaflar istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme! İşte detaylar…

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.