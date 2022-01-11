Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam var mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan, senaristliğini Toprak Karaoğlu'nun üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split dizisinin uyarlaması olarak seyirciyle buluştu. Dizinin, 11 Ocak Salı akşamı, yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? İşte yanıtı...
Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmeyen dizi, bu hafta artan koronavirüs vakaları nedeniyle yayınlanmayacak. Başrol oyuncularından Gökçe Bahadır ve Yiğit Kirazcı'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, dizinin çekimlerinin durmasına neden olmuştu. En son 14. bölümüyle ekrana gelen dizi, 18 Ocak Salı günü yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. 11 Ocak Salı akşamı ise dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:00 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)
00:45 Maske Kimsin Sen?
04:15 Kefaret
06:00 Kadın
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