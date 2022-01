Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam var mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan, senaristliğini Toprak Karaoğlu'nun üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split dizisinin uyarlaması olarak seyirciyle buluştu. Dizinin, 11 Ocak Salı akşamı, yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? İşte yanıtı...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmeyen dizi, bu hafta artan koronavirüs vakaları nedeniyle yayınlanmayacak. Başrol oyuncularından Gökçe Bahadır ve Yiğit Kirazcı'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, dizinin çekimlerinin durmasına neden olmuştu. En son 14. bölümüyle ekrana gelen dizi, 18 Ocak Salı günü yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. 11 Ocak Salı akşamı ise dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

11 OCAK SALI FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

23:00 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)

00:45 Maske Kimsin Sen?

04:15 Kefaret

06:00 Kadın