Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Evlilikten sıkıldığı için arsenikle ailesini öldürülen seri katil: Nannie Doss

Evlilikten sıkıldığı için arsenikle ailesini öldürülen seri katil: Nannie Doss

Seray Üstün Seray Üstün
13.04.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneanne ya da babaanne denildiğinde pek çoğunuzun aklına sevimli ve ailesi için her şeyi yapabilecek yaşlı insanlar gelir. Ancak Nannie Doss’un hikayesi bu algıdan oldukça uzak bir şekilde ilerledi. Çünkü bu büyükanne evlilikten sıkıldığı için bütün ailesini öldürerek tarihe Leydi Mavi Sakal olarak geçti.

Evlilikten sıkıldığı için arsenikle ailesini öldürülen seri katil: Nannie Doss

Nannie Doss, 4 Kasım 1905 tarihinde Blue Mountain Alabama’da beş çocuklu bir ailenin son ferdi olarak dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçiren Doss, oldukça katı kurallar içinde büyüdü. Özellikle babasının sert tavırları ve baskıcı halleri nedeniyle ailesinden nefret ediyordu. Ailesinden kaçmak için küçük yaşta evlendi ve tarihler 1920’yi gösterdiğinde ilk cinayetini işledi. İlk evliliğinde eşinin babasıyla aynı tutucu tavırlar sergilemesi onun travmasını tetikledi. Dört çocuk sahibi olduktan sonra eşini arsenikle zehirledi.

Eşinin ölümünden sonra ağır bir depresyon geçiren Doss, kısa süre içinde arsenikle insan öldürmeyi hobi haline getirdi. Eşinin ardından kız kardeşlerini ve kayınvalidesini arsenikle zehirledi. Dört kocasını, iki çocuğu, iki kız kardeşini, annesini, torununu ve kayınvalidesini öldüren büyükanne toplamda 11 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Eşlerini öldürdükten sonra cenaze törenlerine katılan büyükanne acılı kadın rolünü çok iyi bir şekilde yapıyordu. Hatta öldürme konusunda profesyonelleşmişti.

Kölelerine işkence eden tarihin en acımasız seri katili:Madame Delphine LalaurieKölelerine işkence eden tarihin en acımasız seri katili:Madame Delphine Lalaurie

1954 yılına gelindiğinde Doss, beşinci kocasına arsenik zehirli çay hazırlarken yakalandı. Ve üstüne gidince de suçlarının hepsini bir anda itiraf etti. O yıllar arsenikli nine “Katil, Kara Dul, Leydi Mavi Sakal” isimleriyle gazetelerin manşetlerini süsledi. Cinayeti işleme bahanesi olarak yetkililere “Evlilikten sıkılmıştım.” dedi. Tarihler 2 Haziran 1965’i gösterdiğinde ise hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Sebebi ise tam olarak bilinmiyor.

Tarihin “Karadul” olarak adlandırdığı seri katil: Belle GunnessTarihin “Karadul” olarak adlandırdığı seri katil: Belle Gunness


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
İlk ölümsüz insan hücresi! Milyonlarca insanın hayatını kurtardıİlk ölümsüz insan hücresi! Milyonlarca insanın hayatını kurtardı
Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlk ölümsüz insan hücresi! Milyonlarca insanın hayatını kurtardı

İlk ölümsüz insan hücresi! Milyonlarca insanın hayatını kurtardı

Bu fotoğrafta en çok hangi rengi görüyorsunuz?

Bu fotoğrafta en çok hangi rengi görüyorsunuz?

200 metre yüksekte! Adrenalin tutkunlarının nefesini kesti

200 metre yüksekte! Adrenalin tutkunlarının nefesini kesti

Dövmelere neon ışıklar ekleyerek fenomen oldu

Dövmelere neon ışıklar ekleyerek fenomen oldu

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

Bu kasabada bir tek şey eksik

Bu kasabada bir tek şey eksik

Hayatı boyunca Çinli taklidi yaptı! Nedeni ise şaşırttı

Hayatı boyunca Çinli taklidi yaptı! Nedeni ise şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.