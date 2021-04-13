Evlilikten sıkıldığı için arsenikle ailesini öldürülen seri katil: Nannie Doss

Nannie Doss, 4 Kasım 1905 tarihinde Blue Mountain Alabama’da beş çocuklu bir ailenin son ferdi olarak dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçiren Doss, oldukça katı kurallar içinde büyüdü. Özellikle babasının sert tavırları ve baskıcı halleri nedeniyle ailesinden nefret ediyordu. Ailesinden kaçmak için küçük yaşta evlendi ve tarihler 1920’yi gösterdiğinde ilk cinayetini işledi. İlk evliliğinde eşinin babasıyla aynı tutucu tavırlar sergilemesi onun travmasını tetikledi. Dört çocuk sahibi olduktan sonra eşini arsenikle zehirledi.

Eşinin ölümünden sonra ağır bir depresyon geçiren Doss, kısa süre içinde arsenikle insan öldürmeyi hobi haline getirdi. Eşinin ardından kız kardeşlerini ve kayınvalidesini arsenikle zehirledi. Dört kocasını, iki çocuğu, iki kız kardeşini, annesini, torununu ve kayınvalidesini öldüren büyükanne toplamda 11 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Eşlerini öldürdükten sonra cenaze törenlerine katılan büyükanne acılı kadın rolünü çok iyi bir şekilde yapıyordu. Hatta öldürme konusunda profesyonelleşmişti.