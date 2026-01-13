YEMEK

Evliya Çelebi'nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu

İçerik devam ediyor

Konya’nın Hadim ilçesinde yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan kavut unu, zahmetli üretim süreci ve kendine has aromasıyla hem sofraları hem de kültürel hafızayı beslemeye devam ediyor. Kor ateş üzerinde sacda saatler süren kavurma işlemiyle hazırlanan bu kadim lezzet, unutulmaya yüz tutmuşken Bolat Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Çakar’ın çabalarıyla yeniden hayat buldu.

Hadim ilçesine bağlı Bolat Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çakar, unutulmaya yüz tutmuş bu kadim lezzeti yaşatan sayılı isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yıllar öncesinde neredeyse her evde yapılan, yaylaya çıkmadan önce mutlaka hazırlanan kavut unu, günümüzde ise Çakar'ın özverili çalışmalarıyla ayakta tutuluyor.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 1

SAATLER SÜREN EMEK, KÖZ ATEŞİNDE KAVURMA

Kavut ununun yapım sürecinin oldukça zahmetli olduğunu belirten Çakar, kullanılan malzemelerin tek tek seçildiğini ve odun ateşinde, köz üzerinde yavaş yavaş kavrulduğunu ifade etti. Yaklaşık 6-7 saat süren kavurma işlemi, kavut ununa kendine özgü aromasını kazandırıyor. Kavurma işleminin ardından soğutulan ürünler, geleneksel değirmenlerde undan biraz daha iri olacak şekilde öğütülüyor. Öğütme işlemi tamamlandıktan sonra kavut unu, genellikle pekmezle karıştırılarak tatlı olarak tüketiliyor. Bu yöntem, geçmişten günümüze değişmeden gelen bir sunum şekli olarak dikkat çekiyor.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 2

EVLİYA ÇELEBİ DE KAVUTTAN BAHSETTİ

Tarihi kaynaklarda da yer alan kavut, ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de adı geçen lezzetler arasında bulunuyor. Bu yönüyle kavut unu, sadece bir yiyecek değil aynı zamanda kültürel bir miras olarak değerlendiriliyor.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 3

"ATALARIMIZDAN KALAN BİR MİRAS"

Kavut ununun geçmişten günümüze taşınması için büyük çaba harcadığını belirten İbrahim Çakar, "Kavut bize atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir miras. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek. Son 8-10 yıldır bu işi yapan neredeyse sadece ben kaldım. Kavut ununun içinde kabak çekirdeği, ay çekirdeği, mısır, buğday, nohut ve menengiç bulunur. Bu malzemeleri odun ateşinde, köz üzerinde yavaş yavaş kavuruyoruz. Közde 6-7 saat kavrulması gerekir. Kavrulduktan sonra soğutur, değirmende undan biraz daha iri olacak şekilde öğütürüz. Sonra da pekmezle karıştırarak tatlı olarak yeriz" dedi.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 4

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Kavut ununun özellikle kış aylarında yoğun olarak tüketildiğini ifade eden Çakar, besin değerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Protein ve lif açısından zengin olan kavut ununun, geçmişte soğuk kış şartlarında enerji kaynağı olarak kullanıldığını belirten Çakar, "Bunu yiyenlerde kolay kolay üşüme ve kansızlık olmaz. Kana kan katar, kan yapıcı özelliğe sahiptir" şeklinde konuştu.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 5

'ÇOCUKLUĞUMUZU YAŞATTIN'

Eskiden Hadim ve çevre mahallelerde her evde kavut yapıldığını dile getiren Çakar, yaylaya gitmeden önce ailelerin mutlaka bu lezzeti hazırladığını anlattı. Günümüzde ise bu geleneğin neredeyse unutulduğunu söyledi.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 6

Kavut ununa olan ilginin son yıllarda yeniden arttığını belirten Çakar, Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldıklarını ifade etti. Taleplere yetişmekte zaman zaman zorlandıklarını dile getiren Çakar, imkanlar dahilinde gönderim yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 7

"Bize her kesimden dua edenler var" diyen Çakar, özellikle yaşlı vatandaşlardan aldığı geri dönüşlerin kendisini duygulandırdığını belirtti. "60-70 yaşındaki teyzeler, ‘Çocukluğumuzu yaşattın' diyerek teşekkür ediyor" dedi.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 8

İbrahim Çakar, ömrü ve gücü yettiği sürece bu geleneği sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti. Asırlardır Anadolu sofralarında yer alan kavut unu, Hadim'de bir kültür mirası olarak yeniden hayat bulurken, geçmişin izlerini bugünün sofralarına taşımaya devam ediyor.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 9

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği asırlık lezzet: Kavut unu 10

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

