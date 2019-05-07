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Evrenin en ayrıntılı görüntüsü yayımlandı

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TEKNOLOJİ  | 07.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemlerini bir araya getiren bilim insanları, evrenin bugüne kadar ki en ayrıntılı görüntüsünü yayımladı.

Evrenin en ayrıntılı görüntüsü yayımlandı

LiveScience'ın haberine göre, Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemleriyle oluşturulan evrenin aile fotoğrafında, yaşlı ve küçük galaksiler ile tanınmış gezegenler bir arada görülüyor.

Hubble'ın 16 yılda yaptığı 7 bin 500'den fazla gözlemi bir araya getiren resim, evrenin şimdiye kadar ki en ayrıntılı görünümünü temsil ediyor.

Kompozit görüntüde, ışıkları Hubble'ın görüş açısına girene kadar milyarlarca yıl yol alan, çoğu çok uzakta yaklaşık 265 bin galaksinin bulunduğu ifade ediliyor.

Projenin lideri California Üniversitesinde görevli gök bilimci Garth Illingworth, "Bu tek görüntü, evrende galaksilerin gelişiminin tam tarihini, 'bebekliklerinden' tam bir 'yetişkin' olana kadar geçen süreyi kapsıyor." dedi.

evren

Fotoğrafta iki ya da daha fazla genç galaksinin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan "galaktik tren enkazlarının" da görülebildiği belirtiliyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Evren Hubble Uzay Teleskobu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne yapacağız evrenin galaksilerin görünüşünü daha biz alttarafı bir İstanbul seçimini çözüpte altından kalkamıyoruz ne işimiz ola evrenle galaksilerle mynet kendindemisin sen bize çooook uzak daha bu işler :))
adamlar neyle uğraşıyor biz neyle uğraşıyoruz
mükemmel ötesi.
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