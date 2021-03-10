Evrenin yok oluşuna dair ortaya atılan ilginç teoriler! Evren nasıl yok olacak?

“İnsan doğar, büyür ve ölür” mantığı hepimizin kafasında geniş bir yer edinmiştir. İnsanın var oluş serüveni gibi evren bilimciler, Evren'in yok olacağını da ortaya koyar. Zamanı henüz kesin olmasa da yok oluş terorileri üzerine çalışmalar sürat kesmeden devam ediyor. Sizler için Evren'in yok oluşuyla ilgili ortaya konulan 3 senaryoyu araştırdık.
Aynı esnada sağ ve soldaki iki kancayı da bu galaksileri birbirinden uzaklaştıran, evreni genişleten itici güç olarak betimleyelim. İşte bu iki zıt güç arasındaki savaş, Evren'in nasıl yok olacağını belirleyecek.
Eğer ki sağ ve soldaki kancaların gücü, iki galaksiyi birbirine bağlayan lastik banda esnekliğini kaybettirirse genişleme devam etmez ancak Evren büyümeye devam ettiği için galaksi kümeleri birbirinden ayrılır.
Böylece galaksilerin içindeki objeler; güneşler, gezegenler, güneş sistemleri birbirlerinden uzaklaşırlar. Ve bu durum, objelerin, büyük uzayda tek başlarına süzülmelerine kadar devam eder. Güneşlerin yaydığı ışıkların enerjisi düşer ve yayılan gaz yeni yıldızlar yaratamayacak kadar seyrek olur. Bu da Evren'in git gide karanlık ve soğuk olması anlamına gelir. Ve bir süre sonra Evren'in ısı ölümü gerçekleşir.
Peki bu kancaların gücü yani uzaklaştırıcı güç, iki galaksiyi birbirine bağlayan bandın sınırını aşar ve onu yırtarsa ne olur? Eğer Evren genişlemeye devam ederse sadece kütle çekimini yenip galaksileri ve güneş sistemlerini parçalamakla kalmaz.
Atomları ve çekirdeği bir arada tutan elektromanyetik alan, zayıf be güçlü nükleer kuvvetlerin de gücünü aşar. Böylece yıldızları oluşturan madde küçük parçalara ayrılır. Hatta atom ve atom altı parçacıkları dahi yok olur.
Son senaryoda ise plastik bant Evren’in gücüne galip gelmesi durumu ortaya konuldu. Bu kütle çekim kuvvetinin Evren'in genişlemesine bir son verip ardından bunu tersine çevirdiği bir olası gelecek anlamına gelir. Yani galaksiler birbirlerine çekilir ve yaklaştıkça çekim gücü daha da artar. Sonun sonucunda ise yıldızlar birleşir ve çarpışır. Sıcaklık artar, uzay giderek daralır ve her şey küçücük bir alanda sıkışına kadar Evren’in boyutu küçülür.
Hatta bu küçüklük öyledir ki atomlar ve atom-altı parçacıklar bile birbirine girer. Sonuç olarak ise tahminen Big Bang öncesindeki hale çok benzeyen inanılmaz derecede yoğun, sıkışık ve sıcak bir Evren oluşur. Evren'in oluşumuna dair bir teori olan Büyük Sıçramaya göre Evren'in daralması ve sonrasında bir patlama ile genişlemesi sürekli tekrarlanan bir şeydir.
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