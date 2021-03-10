Evrenin yok oluşuna dair ortaya atılan ilginç teoriler! Evren nasıl yok olacak?

“İnsan doğar, büyür ve ölür” mantığı hepimizin kafasında geniş bir yer edinmiştir. İnsanın var oluş serüveni gibi evren bilimciler, Evren'in yok olacağını da ortaya koyar. Zamanı henüz kesin olmasa da yok oluş terorileri üzerine çalışmalar sürat kesmeden devam ediyor. Sizler için Evren'in yok oluşuyla ilgili ortaya konulan 3 senaryoyu araştırdık.

Aynı esnada sağ ve soldaki iki kancayı da bu galaksileri birbirinden uzaklaştıran, evreni genişleten itici güç olarak betimleyelim. İşte bu iki zıt güç arasındaki savaş, Evren'in nasıl yok olacağını belirleyecek.

BÜYÜK DONMA (BIG FREEZE)

Eğer ki sağ ve soldaki kancaların gücü, iki galaksiyi birbirine bağlayan lastik banda esnekliğini kaybettirirse genişleme devam etmez ancak Evren büyümeye devam ettiği için galaksi kümeleri birbirinden ayrılır.

Böylece galaksilerin içindeki objeler; güneşler, gezegenler, güneş sistemleri birbirlerinden uzaklaşırlar. Ve bu durum, objelerin, büyük uzayda tek başlarına süzülmelerine kadar devam eder. Güneşlerin yaydığı ışıkların enerjisi düşer ve yayılan gaz yeni yıldızlar yaratamayacak kadar seyrek olur. Bu da Evren'in git gide karanlık ve soğuk olması anlamına gelir. Ve bir süre sonra Evren'in ısı ölümü gerçekleşir.