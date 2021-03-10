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Evrenin yok oluşuna dair ortaya atılan ilginç teoriler! Evren nasıl yok olacak?

Seray Üstün Seray Üstün 10.03.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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Evrenin yok oluşuna dair ortaya atılan ilginç teoriler! Evren nasıl yok olacak?

Evrenin oluşum geçmişi birçok bilimsel çalışmayla ortaya konulmuştur. Big Bang Teorisi (Büyük Patlama) bütün zaman ve mekanın yaklaşık 14 milyar yıl önce son derece küçük ve sıkışmış bir halden başladığını açıklıyor. İçinde bulunduğumuz tarihi de biliyoruz ve bilim insanlarının galaksilerin hareketi üzerine gözlemleri gösteriyor ki evren artan bir hızla genişliyor. Peki gelecek hakkında ne biliyoruz, Evren nasıl yok olacak? Evren bilimciler bu soruya üç olası cevap veriyorlar.

“İnsan doğar, büyür ve ölür” mantığı hepimizin kafasında geniş bir yer edinmiştir. İnsanın var oluş serüveni gibi evren bilimciler, Evren'in yok olacağını da ortaya koyar. Zamanı henüz kesin olmasa da yok oluş terorileri üzerine çalışmalar sürat kesmeden devam ediyor. Sizler için Evren'in yok oluşuyla ilgili ortaya konulan 3 senaryoyu araştırdık.

EVREN1

Aynı esnada sağ ve soldaki iki kancayı da bu galaksileri birbirinden uzaklaştıran, evreni genişleten itici güç olarak betimleyelim. İşte bu iki zıt güç arasındaki savaş, Evren'in nasıl yok olacağını belirleyecek.

BÜYÜK DONMA (BIG FREEZE)

BÜYÜK DONMA

Eğer ki sağ ve soldaki kancaların gücü, iki galaksiyi birbirine bağlayan lastik banda esnekliğini kaybettirirse genişleme devam etmez ancak Evren büyümeye devam ettiği için galaksi kümeleri birbirinden ayrılır.

Böylece galaksilerin içindeki objeler; güneşler, gezegenler, güneş sistemleri birbirlerinden uzaklaşırlar. Ve bu durum, objelerin, büyük uzayda tek başlarına süzülmelerine kadar devam eder. Güneşlerin yaydığı ışıkların enerjisi düşer ve yayılan gaz yeni yıldızlar yaratamayacak kadar seyrek olur. Bu da Evren'in git gide karanlık ve soğuk olması anlamına gelir. Ve bir süre sonra Evren'in ısı ölümü gerçekleşir.

BÜYÜK YIRTILMA (BIG RIP)

BÜYÜK YIRTILMA

Peki bu kancaların gücü yani uzaklaştırıcı güç, iki galaksiyi birbirine bağlayan bandın sınırını aşar ve onu yırtarsa ne olur? Eğer Evren genişlemeye devam ederse sadece kütle çekimini yenip galaksileri ve güneş sistemlerini parçalamakla kalmaz.

Atomları ve çekirdeği bir arada tutan elektromanyetik alan, zayıf be güçlü nükleer kuvvetlerin de gücünü aşar. Böylece yıldızları oluşturan madde küçük parçalara ayrılır. Hatta atom ve atom altı parçacıkları dahi yok olur.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ (BIG CRUNCH)

BÜYÜK YIRTILMA

Son senaryoda ise plastik bant Evren’in gücüne galip gelmesi durumu ortaya konuldu. Bu kütle çekim kuvvetinin Evren'in genişlemesine bir son verip ardından bunu tersine çevirdiği bir olası gelecek anlamına gelir. Yani galaksiler birbirlerine çekilir ve yaklaştıkça çekim gücü daha da artar. Sonun sonucunda ise yıldızlar birleşir ve çarpışır. Sıcaklık artar, uzay giderek daralır ve her şey küçücük bir alanda sıkışına kadar Evren’in boyutu küçülür.

Hatta bu küçüklük öyledir ki atomlar ve atom-altı parçacıklar bile birbirine girer. Sonuç olarak ise tahminen Big Bang öncesindeki hale çok benzeyen inanılmaz derecede yoğun, sıkışık ve sıcak bir Evren oluşur. Evren'in oluşumuna dair bir teori olan Büyük Sıçramaya göre Evren'in daralması ve sonrasında bir patlama ile genişlemesi sürekli tekrarlanan bir şeydir.

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