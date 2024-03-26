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Evrim Keklik'ten Aleyna isyanı! "Yazıklar olsun! Survivor buna kadar düştü mü?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.03.2024 07:50
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Eski yarışmacılardan Evrim Keklik sosyal medyada Aleyna ve Yunus Emre üzerinden yapılan yorumlara sinirlendi. Daha önce de yarışmacıların aldığı paralara değinen Keklik isyan ederek Aleyna'ya destek oldu.

Evrim Keklik'ten Aleyna isyanı! "Yazıklar olsun! Survivor buna kadar düştü mü?"

Survivor'da konuşulan isimlerde olan Evrim Keklik bu yıl yarışmaya gitmese de yaşananları yakından takip ediyor.

Daha önce "Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde" diyerek yarışmacıların aldığı paralara gönderme yapan Keklik, Aleyna üzerinden yapılan haberlere kızdı.

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Evrim Keklik son dönemde Yunus Emre ile yakınlığıyla gündeme gelen Aleyna'ya destek olarak "Bu senin modası da Aleyna'nın fotoğrafı yanına da Survivor'daki herhangi bir erkeğin fotoğrafı... Hiç mi vicdanınız yok? Yazıklar olsun Survivor buna kadar düştü mü? Sırf etkileşim almak için... Bir kadın olarak bundan çok rahatsızım" dedi.

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Zuhal Kalaycıoğlu da bu paylaşımı kendi hesabından yayınladı.


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