Evrim Keklik'ten Aleyna isyanı! "Yazıklar olsun! Survivor buna kadar düştü mü?"

Survivor'da konuşulan isimlerde olan Evrim Keklik bu yıl yarışmaya gitmese de yaşananları yakından takip ediyor.

Daha önce "Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde" diyerek yarışmacıların aldığı paralara gönderme yapan Keklik, Aleyna üzerinden yapılan haberlere kızdı.

ALEYNA'NIN ANNESİ PAYLAŞTI

Evrim Keklik son dönemde Yunus Emre ile yakınlığıyla gündeme gelen Aleyna'ya destek olarak "Bu senin modası da Aleyna'nın fotoğrafı yanına da Survivor'daki herhangi bir erkeğin fotoğrafı... Hiç mi vicdanınız yok? Yazıklar olsun Survivor buna kadar düştü mü? Sırf etkileşim almak için... Bir kadın olarak bundan çok rahatsızım" dedi.

Zuhal Kalaycıoğlu da bu paylaşımı kendi hesabından yayınladı.







