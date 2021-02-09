Exxen yeni dizisini duyurdu! 'Ölüm Zamanı' dizisinde hangi oyuncular var

Çok yakında EXXEN’de yayınlanmaya başlayacak olan 'Ölüm Zamanı' dizisinin çekimleri tamamlandı.
İzleyiciye gerilim ve heyecan dolu dakikalar yaşatacak dizi, şimdiden merak uyandırdı. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut yapıyor.
Ölüm Zamanı dizisinin başrollerini ise; Ahmet Mümtaz Taylan, Mert Yazıcıoğlu, Nilsu Berfin Aktaş, Mert Ramazan Demir, Ece Yaşar ve İdris Nebi Taşkan paylaşıyor.
'Ölüm Zamanı' kampta yaşanan bir cinayetin ardından gelişen sıra dışı olayları konu alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum