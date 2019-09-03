Eylül ayında 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Nitekim bu ucuzlamanın sinyalleri şimdiden gelmeye başladı. Eylül ayı için hazırladığımız 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listesindeki fiyatlar, bir önceki aya nazaran yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşmüş durumda. Öyle ki geçtiğimiz ay 1300 TL seviyelerinde satılan modeller, bu ay 1100 TL'nin de altına düşmüş durumda.
Peki Eylül ayında 1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar hangileri?
Huawei Y7 2019
Yonga Seti: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1350 TL
Samsung Galaxy A10
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1075 TL
Samsung Galaxy A20
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1395 TL
Xiaomi Redmi 7
Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1300 TL
Xiaomi Mi A2 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1285 TL
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