Eylül ayında 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Nitekim bu ucuzlamanın sinyalleri şimdiden gelmeye başladı. Eylül ayı için hazırladığımız 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listesindeki fiyatlar, bir önceki aya nazaran yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşmüş durumda. Öyle ki geçtiğimiz ay 1300 TL seviyelerinde satılan modeller, bu ay 1100 TL'nin de altına düşmüş durumda.

Peki Eylül ayında 1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar hangileri?

Huawei Y7 2019



Yonga Seti: Snapdragon 450

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1350 TL

Samsung Galaxy A10



Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 2GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç

Kamera: 13MP / 5MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1075 TL

Samsung Galaxy A20



Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1395 TL

Xiaomi Redmi 7



Yonga Seti: Snapdragon 632

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç

Kamera: 12MP + 2MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1300 TL

Xiaomi Mi A2 Lite



Yonga Seti: Snapdragon 625

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç

Kamera: 12MP + 5MP / 5MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1285 TL

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