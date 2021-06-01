Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Çırçır Mahallesi, Saya Yolu Caddesi'nde bir kafeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden ateş açılması sonucu, kafede bulunan Talat Kaya, Ahmet Adanmış ve Ahmet Taha Aksakal yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılardan Talat Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı, olay yerinde incelemede bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kafedekilere silahlı saldırı anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ateş açılması ve bir kişinin yaralanarak yere düştüğü anlar yer aldı.

(AA)

