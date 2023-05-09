MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

09.05.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyvah Eyvah 2 filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Filmi izlemek isteyen sinema severler Eyvah Eyvah 2 filminin konusu, oyuncuları ve çekim yılına dair detayları şimdiden sorgulamaya başladılar. Filmin başrollerinde usta oyuncular Demet Akbağ ve Ata Demirer yer alıyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül yaptı. Konusu ise Ata Demirer tarafından kaleme alındı. Eyvah Eyvah 2 filmi 9 Mayıs akşamı Tv ekranlarında yerini alacak. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte film hakkında merak edilen detaylar...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.

eyvah eyvah 2 filmi konusu ve oyuncuları

Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filminin çekimlerinin Çanakkale'nin Geyikli ve Ezine ilçelerinde çekildiği biliniyor. Film, 2011'de vizyona girdi.

eyvah eyvah 2 konusu ve oyunucuları

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ
Ata Demirer
Özge Borak
Salih Kalyon
Alican Yücesoy
Tanju Tuncel
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Meray Ülgen
Selçuk Uluergüven
Tarık Ünlüoğlu
Şener Kökkaya

eyvah eyvah 2

Bican Günalan
Teoman Kumbaracıbaşı
Murat Serezli
Şehsuvar Aktaş
Hande Dane
Caner Alkaya
Okan Çabalar
Rafi Emeksiz
Kahraman Sivri
Özkan Çınarlı
Neslihan Aka
Hamdi Alp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyip mini elbiseli poz verdi! “Nasıl tarz, nasıl farklı”Transparan giyip mini elbiseli poz verdi! “Nasıl tarz, nasıl farklı”
Müstehcen kıyafetleri olay oldu! Sütyeni sadece göğüs ucuna yettiMüstehcen kıyafetleri olay oldu! Sütyeni sadece göğüs ucuna yetti
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."
Anahtar Kelimeler:
eyvah eyvah 2 Star TV Ata Demirer Demet Akbağ sinema eyvah eyvah film Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçileri zam oranı belli oldu!

Kamu işçileri zam oranı belli oldu!

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Polise yumruk attı, ortalık bir anda karıştı! O anlar kamerada

Polise yumruk attı, ortalık bir anda karıştı! O anlar kamerada

''Eğer Fenerbahçe'ye giderse, şimdiden uyarıyorum...''

''Eğer Fenerbahçe'ye giderse, şimdiden uyarıyorum...''

Fatih Portakal'ın sert sözlerini duyan Serdar Ortaç bakın ne yaptı

Fatih Portakal'ın sert sözlerini duyan Serdar Ortaç bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.