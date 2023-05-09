Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül yaptı. Konusu ise Ata Demirer tarafından kaleme alındı. Eyvah Eyvah 2 filmi 9 Mayıs akşamı Tv ekranlarında yerini alacak. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte film hakkında merak edilen detaylar...
Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.
Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...
Eyvah Eyvah 2 filminin çekimlerinin Çanakkale'nin Geyikli ve Ezine ilçelerinde çekildiği biliniyor. Film, 2011'de vizyona girdi.
Demet Akbağ
Ata Demirer
Özge Borak
Salih Kalyon
Alican Yücesoy
Tanju Tuncel
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Meray Ülgen
Selçuk Uluergüven
Tarık Ünlüoğlu
Şener Kökkaya
Bican Günalan
Teoman Kumbaracıbaşı
Murat Serezli
Şehsuvar Aktaş
Hande Dane
Caner Alkaya
Okan Çabalar
Rafi Emeksiz
Kahraman Sivri
Özkan Çınarlı
Neslihan Aka
Hamdi Alp